Беспредел в ЖК «Каскад»: фашисты ломятся в квартиры минчан 21 12.11.2020, 11:30

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В революционный микрорайон приехало восемь бусов с людьми в балаклавах.

В минский жилой комплекс «Каскад» приехали микроавтобусы с людьми в балаклавах, неизвестные начали ходить по подъездам, сообщает «Наша Нива».

Люди говорят, что силовики в черном приехали около 9:00.

«По периметру квартала около десяти машин ОМОНа, на улице несколько «тихарей».

Жильцы сообщают, что силовики пытаются попасть в некоторые квартиры с постановлениями об обыске.

Силовики, по словам очевидцев, ворвались в несколько квартир, есть сообщения о взломе дверей.

«Онлайнер» со слов читателей пишет, что силовики ломятся к гражданам, которые были наблюдателями на выборах: «Взломали минимум четыре квартиры, действовали дрелью и ломом. У людей проводят обыски по какому-то уголовному делу. Сейчас силовики пошли по другим квартирам».

«Каскад» — один из самых активных кварталов Минска. Здесь массово вывешивают бело-красно-белые флаги, люди собираются на вечерние концерты.

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