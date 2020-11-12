Беспредел в ЖК «Каскад»: фашисты ломятся в квартиры минчан

Беспредел в ЖК «Каскад»: фашисты ломятся в квартиры минчан21
- 12.11.2020, 11:30
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В революционный микрорайон приехало восемь бусов с людьми в балаклавах.
В минский жилой комплекс «Каскад» приехали микроавтобусы с людьми в балаклавах, неизвестные начали ходить по подъездам, сообщает «Наша Нива».
Люди говорят, что силовики в черном приехали около 9:00.
«По периметру квартала около десяти машин ОМОНа, на улице несколько «тихарей».
Жильцы сообщают, что силовики пытаются попасть в некоторые квартиры с постановлениями об обыске.
Силовики, по словам очевидцев, ворвались в несколько квартир, есть сообщения о взломе дверей.
«Онлайнер» со слов читателей пишет, что силовики ломятся к гражданам, которые были наблюдателями на выборах: «Взломали минимум четыре квартиры, действовали дрелью и ломом. У людей проводят обыски по какому-то уголовному делу. Сейчас силовики пошли по другим квартирам».
«Каскад» — один из самых активных кварталов Минска. Здесь массово вывешивают бело-красно-белые флаги, люди собираются на вечерние концерты.