Станислав Шушкевич: Сегодня народ способен противостоять мракобесию нелегитимного Лукашенко 1 13.11.2020, 16:17

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Станислав Шушкевич

Фото: kp.by

Первый глава независимой Беларуси — о ситуации в стране.

Один из основателей современной Беларуси Станислав Шушкевич, председатель первого независимого Верховного Совета Республики Беларусь (1991—1994), сегодня, в силу возраста, сам не участвует в протестах. Но на прошлой неделе власти арестовали его сына, тоже Станислава Шушкевича, на 10 суток за посты в Facebook. В интервью The Insider Шушкевич-старший рассказал, почему события в Беларуси ему напомнили его детство и как страна может выйти из революционной ситуации.

– После задержания сына вы заявили, что это камни в вашу сторону. Почему вы так считаете?

– Вообще-то, он – предприниматель, и его хотели поймать на экономических нарушениях. Но не получалось сразу. Тогда решили задержать якобы для опроса. А потом что-то придумать. Но его не было дома. Тогда устроили засаду возле квартиры. Его задержали и отвезли в РОВД Октябрьского района вечером. Опрос провели, но отпустить не отпустили. Видимо не нашлось оснований для задержания. И тогда по заявлению участкового, о том, что у Станислава на Facebook есть репосты, не поддерживающие существующую власть, его осудили по административной статье и присудили 10 суток ареста. Теперь изучают его телефон, чтобы найти компромат на сына, его друзей или просто знакомых, чтобы можно было посадить уже на длительный срок. Это называется оперативно-розыскными мероприятиями.

Все это – грубое попрание Конституции, но все это имеет место со многими в Беларуси! А этот конкретный случай я, да, расцениваю как выпад против меня. А я лишь вспоминаю Ахматову: «В меня так много брошено камней, что ни один уже не страшен».

– А как власть действует в отношении вас?

– Самым мерзким образом! Она лишила меня законной пенсии – я получаю только минимальную пенсию по возрасту. Без всяких добавок, положенных в Беларуси, и вопреки тому закону, который был принят парламентом и который мне гарантирует 75% от оклада председателя Верховного Совета. Власть ссылается на то, что этого органа больше нет, как будто его полномочия не унаследовал нынешний парламент. Мстительность человека, который у нас занимает пост президента, не знает границ.

– Вы ожидали, что после 9 августа так резко изменится ситуация в стране?

– Мне 85. И в силу здоровья, понимая, что я уже напрямую не могу быть причастен к активным событиям, я старался ни на что не надеяться и не давать никому советов, как действовать. 30 лет назад я понимал, что и как надо хорошо делать, и кое-что сделал. А сегодня… я просто надеюсь на лучшее.

– За те 26 лет, которые Лукашенко был у власти, была ли у него возможность бескровно уйти с поста президента?

– У него не было и не может быть ни такого момента, ни такого желания, поскольку он с самого начала собрал вокруг себя не реформаторов, а жаждущих править. Это была ошибка наших молодых политиков – Анатолия Лебедько, Дмитрия Булахова, Виктора Гончара и других. Они хотели быть «мозговым центром» Лукашенко, а он бы правил страной своей мощной волей так, как надо, по их советам. Но это было наивно! В итоге он с ними со всеми расправился и собрал хунту, которая не умеет управлять, а умеет только властвовать. И если сегодня все свести к самому простому показателю – минимальной заработной плате, то она в 3– 3,5 раза меньше, чем в Литве, Латвии, Эстонии и Польше – у соседей, которые стартовали с условий, худших, чем мы. Вот и весь итог этого правления!

– Но и отсутствие политических свобод, и нынешнее жестокое подавление – тоже не менее важные итоги этого правления…

– То, что сейчас происходит на улицах, сравнимо с событиями моего детства – фашистской оккупацией. Мне тогда было 6,5 лет, и три года из них я видел то, что творилось. Сейчас такими же фашистскими методами – я подчеркиваю это слово – действует милиция особого назначения, которую даже нельзя называть ОМОНом – это садисты, которым все позволено. Мне звонит дочка и рассказывает: они сразу идут в том направлении, где собираются люди, и если собралось три человека и больше, то они без всякой причины их хватают, сажают в автомобиль с решетками на окнах и безжалостно бьют. Они воюют со своим безоружным мирным народом.

В Беларуси 9 августа произошло важнейшее событие: это угнетение превратило людей всех национальностей в единый белорусский народ. И сегодня он способен противостоять этому мракобесию нелегитимного президента. Но я больше всего боюсь массового кровопролития, на которое способны эти головорезы и их предводители: у нас уже несколько человек погибли на улицах, многие получили тяжелейшие травмы. 12 ноября стало известно, что в реанимации умер Роман Бондаренко, забитый до смерти во дворе своего дома в Минске из-за БЧБ-флагов. Еще одна невинная жертва Лукашенко!

Но самая большая беда, что все это поддерживает Путин. Для него это самый простой способ прихватить Беларусь в Российскую империю. И Лукашенко фактически этому содействует: лозунги у него за независимость, а никакой независимости нет. Он просит у Путина деньги на своих бандитов, которые разгоняют людей, сотнями тысяч выходящих на демонстрации. И Путин, хоть и на дух не переносит Лукашенко, выдает ему полтора миллиарда рублей на пике протестов, обещает дать площадку для добычи нефти.

– Вы действительно считаете, что Путин хочет аннексировать Беларусь?

– Задайте вопрос полегче! Он хочет быть собирателем русских земель, эдаким новым Иваном Калитой или кем-то в этом роде. В России же тоже попирается Конституция, безумный срок, обнуление. На постсоветском пространстве, к сожалению, везде, кроме, пожалуй, стран Балтии, Украины и Молдовы, закрепляются авторитарные режимы. Но если в некоторых странах есть хоть какой-то национальный колорит, то у нас работают советские принципы «Я – начальник, ты – дурак» и «Все решают кадры».

А Лукашенко совершенно не понимает, как должна работать современная государственная система. Сейчас он смеется над выборами в США, потому что там, в отличие от Беларуси, не могут быстро посчитать, кто победитель. Он – жалкий троечник и терпеть не может настоящих специалистов. Только за последнее время он уволил трех ректоров, директора РНПЦ «Кардиология» Александра Мрочека за то, что тот присоединился к протестующим. Затем заявил, что он не будет признавать специалистов, работавших в Польше или получивших дипломы в Польше. Все эти его действия абсолютно незаконны. Но кто посмеет их не выполнить, сам лишится должности – такова система.

– Но если Лукашенко все-таки уйдет, вокруг какой идеи должна объединиться страна?

– Я считаю, что у людей разных национальностей, живущих в Беларуси, преобладает тяга к Европе. Лучше быть бедной европейской страной, чем влачить величественное российское существование, быть все время на позиции младшего брата. Это однозначно. Заметьте, с помощью Беловежского соглашения мы хотели децентрализовать систему, сделали Координационный центр в Минске. А Лукашенко в угоду Кремлю все сдал в Москву, в частности, экономический комитет – а это самое главное.

Сегодня у Беларуси есть единственный быстрый и законный путь исправить положение: в качестве временной меры вернуться к Конституции 1994-го года и по ней провести выборы. Она, по оценке Венецианской комиссии, в достаточной степени демократична, в отличие от той, что действует сейчас в Беларуси. По оценке самой весомой и независимой юридической комиссии в мире, наша нынешняя Конституция исправлению поправками не подлежит.

– Можно ли допустить до участия в новых выборах Лукашенко?

– Если они будут честными, то участие в них Лукашенко ничего не меняет. При честном подсчете он не наберет никакого ощутимого количества голосов.

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