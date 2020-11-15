К похищению и убийству Романа Бондаренко причастен чемпион мирa по тайскому боксу? 216 15.11.2020, 9:11

100,423

Расследования портала «Трибуна».

Смерть 31-летнего минчанина Романа Бондаренко шокировала все белорусское общество. Вечером 11 ноября в один из дворов на улице Червякова, называемый Площадью Перемен, приехали неизвестные в масках, чтобы срезать красные-белые ленты и закрасить мурал на трансформаторной будке. Это вторжение пришлись не по душе местным жителям, которые вышли на улицу и начали возмущаться – среди них оказался Бондаренко. Приехавшие вели себя довольно агрессивно и устроили потасовку. Романа сначала уложили на землю, а после унесли в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Тем же вечером Бондаренко оказался в больнице скорой помощи в критическом состоянии (был доставлен из РУВД Центрального района Минска), на следующий день он скончался, не приходя в сознание, пишет «Трибуна».

Главный вопрос сейчас – кто причастен к этому преступлению и на чьих руках кровь белоруса, чья вина состоит лишь в том, что он вышел во двор своего дома? Александр Лукашенко поручил Генеральной прокуратуре взять дело на особый контроль, попутно озвучив ряд фактов, не соотносящихся с действительностью (например, что Бондаренко был пьян – при поступлении в больницу алкогольного опьянения не обнаружили, или что Романа забрал наряд милиции, хотя на видео зафиксировано, как его заносят в свой микроавтобус неизвестные в масках, устроившие потасовку).

Кто причастен к смерти Бондаренко?

Этот вопрос волнует всех.

Но некоторые любопытные детали уже обращают на себя внимание. Среди срезателей ленточек на Площади Перемен был замечен человек, похожий на главу федерации хоккея Дмитрия Баскова. Это не первый раз, когда фамилия Баскова всплыла в контексте борьбы с протестным оформлением столичных дворов. Один из свидетелей конфликта на улице Червякова убежден, что лично общался именно с Басковым (собеседник представился Дмитрием, сказал, кто у него есть дети). Спортивный функционер избегает разговоров на тему общественной деятельности с прессой. На видео человек, похожий на Баскова, вблизи наблюдает за тем, как его соратники применяют силу к Бондаренко.

Но, по информации «Трибуны», в команде человека, похожего на Баскова, есть еще один персонаж, которого можно проассоциировать с белорусским спортом. Этот персонаж похож на чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу. Люди, знакомые с бойцом и работавшие с ним в одном зале, убеждены, что на Площади Перемен был именно он. В объективной реальности этот человек на самом деле дружит с реальным Дмитрием Басковым, не скрытым под маской. Также он связан со старшим сыном Александра Лукашенко.

Кто начал потасовку с Бондаренко

В сеть попало несколько видеозаписей с места событий на Червякова. Наше внимание приковано к мужчине в черной маске, сером спортивном костюме с капюшоном и синей стеганой безрукавке. Неизвестный обут в темные кроссовки с белой подошвой. По сообщению очевидцев, именно этот неизвестный, скорее всего, и завязал потасовку с Бондаренко, через мгновение уже лежавшего возле турников на детской площадке. Вот один ракурс.

Вот другой.

На видео заметно, кто мужчина в сером прижимает Бондаренко к асфальту и кричит: «На землю, #####!» Роман не оказывал никакого сопротивления, лишь говоря: «Отстань от меня». Неизвестный в стеганой безрукавке не унимается и бьет лежащего резким ударом кулаком. В это время подбегает еще один человек в темном из компании приезжих.

Далее неизвестные скручивают Бондаренко и несут в микроавтобус, похожий на те, из которых выбегают силовики во время разгона акций протеста. Мужчина в сером следует за ними.

Неизвестного в такой же одежде за срезанием БЧБ-лент уже видели в другом дворе Минска. Вечером 19 октября произошла потасовка в жилом комплексе «Мегаполис», где снова заметили кого-то, похожего на Баскова, с единомышленниками.

Среди агрессивно настроенных чужаков, и тогда приехавших в чужой двор, вновь находился мужчина в сером спортивной костюме и темной безрукавке, который заламывал местных жителей (отметка 4:15).

Что же за мужчина в сером?

Сразу несколько источников «Трибуны» из мира единоборств утверждают, что вечером 11 ноября рядом с человеком, похожим на Баскова, находился мужчина, очень похожий на Дмитрия Шакуту – многократного чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу. Сразу четверо собеседников сходятся во мнении, что это именно он. Источники находят схожесть в голосе Дмитрия и голосе пока неизвестного с улицы Червякова («На землю, #####!»). Также люди, работавшие с бойцом в одном зале, говорят о сходстве жестов и той части лица, которая не спрятана под маской.

Что говорит Шакута

Чтобы добиться полной ясности, журналисты позвонила Шакуте, но диалог вышел очень коротким. Общение закончилось на первом же вопросе: находился ли Дмитрий вечером 11 ноябре в площади Перемен вместе с тезкой Басковым. В голосе Шакуты звучало удивление:

– Чего? Комментарии какие-то что-то давать? Статью писать [будете]?

Произнеся это, боец повесил трубку. Мы написали Шакуте в мессенджере, но и там не получили обратной связи.

Тем временем имеется несколько деталей, объединяющих мужчину в стеганой безрукавке с Шакутой.

Спортивный костюм влиятельного байкерского клуба

Присмотримся еще раз к серому костюму. На левом плече мужчины мы видим логотип. При детальном изучении в нем можно признать эмблему байкерского клуба Iron Birds Chapter. Это международная организация любителей мотоциклов Harley-Davidson из стран бывшего СНГ, куда входят влиятельные люди. К примеру, старший сын Александра Лукашенко Виктор Лукашенко, экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич, начальник ГАИ Минска Дмитрий Корзюк и сын бывшего российского генпрокурора Артем Чайка. В 2016-м колону байкеров возглавлял Александр Лукашенко.

На мероприятиях IBC не раз можно было увидеть Шакуту, одетого в фирменный мерч клуба. К примеру, в серый спортивный костюм (смотрим на левое плечо).

Поразительно совпадает обувь

Напомним, у неизвестного на улице Червякова были темные кроссовки с белой подошвой. Обувь такого же фасона можно увидеть на ногах Шакуты в повседневной жизни. К слову, штаны на Дмитрии серые и спортивные, как у мужчины на Червякова.

Чем известен Шакута?

Шакута родился в Минске в 1980 году. Боец выступал на любительском и профессиональном уровнях в двух стилях – тайский бокс и кикбоксинг. Дмитрий становился чемпионом мира в разных версиях и весовых категориях – IKF, WAKO, WAKO-Pro, ISS-Brute Force, WKN, WPKL, W5, IAMTF и IFMA.

Профессиональную карьеру Шакута завершил в 2013 году, имея в кикбоксинге соотношение выигранных и проигранных боев 78:13. В свободное время Дмитрий играет в хоккей на позиции нападающего. Спортсмен защищает цвета минского «Бастиона», в рядах которого на льду можно увидеть сыновей Александра Лукашенко, а на тренерском мостике – Дмитрия Баскова.

Шакута мог знать Бондаренко

Сейчас Дмитрий занимается тренерской деятельностью по нескольким направлениям: руководит собственным бойцовским клубом «Шок», параллельно работает инструктором по спецподготовке спецназа в воинской части 3214. Бойцы этого подразделения прославились своей жестокостью после выборов.

Интересно, что в части 3214 служил и Бондаренко (был призван в 2014 году). Получается, что погибший парень мог даже тренироваться под руководством Шакуты. Увы, встреча братьев по оружию, если на Площади Перемен на самом деле был Шакута, а не очень похожий на него человек, в итоге стала роковой.

Позвал ресторатора на ринг за вызов Лукашенко

Это сейчас Шакута сторонится медийности. А за три недели до выборов-2020 известный ресторатор Вадим Прокопьев среагировал на оскорбление со стороны Лукашенко, будто бы прозвучавшее в раздевалке после хоккея, и вызвал Лукашенко на боксерский поединок.

Лукашенко никак не отреагировал на вызов. Зато в стороне не остался Шакута, который пригласил на ринг Прокопьева через свой Instagram:

– Вадим Прокофьев, ты вызвал на ринг президента. Сначала встреться в бою со мной.

На вызов Шакуты отреагировала магистр педагогики Оксана Зарецкая, указавшая, что боец неправильно произнес фамилию соперника, перепутав того с композитором Сергеем Прокофьевым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».