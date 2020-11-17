Правозащитники обратились в ООН из-за ситуации с водой в Новой Боровой 14 17.11.2020, 11:47

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Фото: onliner.by

Местные жители считают, что власти специально отключили воду и отопление.

В минской Новой Боровой уже третий день нет воды, сегодня отключили отопление.

Местные жители считают, что проблема с водой и затянувшееся ее решение этой проблемы могут быть связаны с их активной гражданской позицией, а также с бело-красно-белыми флагами, которые они вывешивают во дворах.

Белорусский Хельсинский Комитет уже направил обращение спецдокладчику ООН по праву на воду. Согласно международным стандартам доступ к безопасной питьевой воде и санитарным услугам является важнейшим условием жизни в достоинстве и поддержания прав человека.

Отметим, что появился специальный чат в Telegram, где каждый желающий может помочь жителям минского микрорайона.

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