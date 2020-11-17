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Как подозреваемый в убийстве Бондаренко Шакута связан с ближайшим окружением Лукашенко

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  • 17.11.2020, 14:55
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Как подозреваемый в убийстве Бондаренко Шакута связан с ближайшим окружением Лукашенко

Журналистское расследование.

11 ноября на Площади Перемен неизвестные напали на местного жителя Романа Бондаренко, избили его, схватили и увезли на микроавтобусе. В результате парень, которого затем из РУВД на Орловской доставили в больницу, умер в реанимации 12 ноября.

13 ноября Александр Лукашенко заявил, что Бондаренко был пьян (врачи опровергли эту информацию, подтвердив документально, что содержание этанола в крови составляло 0 промилле), и сделал интересную оговорку:

– Уже вчера мне доложили, начали поворачивать в сторону, что его избили – я не называю фамилий, но – люди, которые ближе ко мне. Слушайте, а эти люди вообще в Минске не были! Это поворачивали уже к тому, что это люди Лукашенко, то есть это я дал команду.

14 ноября в СМИ были опубликованы материалы, в которых журналисты и люди, знающие Дмитрия Шакуту, пришли к заключению, что напавший на Бондаренко человек в черной жилетке и серой кофте очень похож на многократного чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу.

В таком случае слова Лукашенко о «людях, которые ближе к нему» не выглядят случайными.

«Салідарнасць» рассказывает, как Дмитрий Шакута связан с ближайшим окружением главы государства и его сыновьями.

Дружба с Дмитрием Басковым

Около месяца назад неизвестные устроили потасовку в жилом комплексе «Мегаполис». На видео был зафиксирован не только человек, очень похожий на Дмитрия Шакуту, но и человек, очень похожий на Дмитрий Баскова.

Последний известен стремительным карьерным ростом в последние годы. После того как Басков поработал тренером Николая Лукашенко и команды Лукашенко, он стал генеральным директором минского «Динамо» (теперь уже глава наблюдательного совета клуба), председателем Федерации хоккея Беларуси и совладельцем аккумуляторного завода в Бресте.

Совместное появление Шакуты и Баскова в минских дворах не могло быть случайным – они давно дружат.

В одном их интервью боец рассказал о знакомстве с хоккейным вратарем:

– Друг, который когда-то тренировался у меня в СОБРе, спросил, может ли ко мне один хлопец прийти позаниматься. Да ради Бога, пусть приходит, мне не жалко. Потом он уже сам ко мне подошел и спрашивает: «Ты в хоккей играл когда-нибудь?» – «В детстве как все бегал с клюшкой, когда-то за ЖЭС играл». Оказалось, что этот парень – главный тренер молодежного «Динамо» Дмитрий Басков.

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