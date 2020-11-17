Ксендз Вячеслав Борок обратился к Папе Франциску в связи с ситуацией в Беларуси 17.11.2020, 17:27

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Священник опубликовал обращение на своем канале в Youtube.

Текст обращения опубликовал сайт «Радыё Свабода».

«Так случилось, что у нас власть страны начала войну со своим народом, — говорит ксендз Вячеслав Борок. - Крах покоя произошел тогда, когда сфальсифицировали выборы, высмеяли праду и растоптали справедливость, так как на уровне государственного правосудия начали судить и наказывать не преступников, но пострадавших. В тюрьмы сажают не тех, кто бьет, но тех, кого бьют... Ты, Папа Франциск, как никто другой знаешь, как все перекручивается с ног на голову, когда власть в стране захватывает военная хунта. Опыт твоей Родины, Аргентины, с грязной войной 1976-1983 годов и ее жертвами, когда за семь лет пострадало около 100 тысяч человек, наверное, хорошо тебе позволяет понять нашу ситуацию…» - говорится в обращении.

В конце видео ксендз Вячеслав Борок спрашивает у папы Франциска:

«В энциклике «все братья» ты говорил, что в притче о самарянине нужно найти свою роль. Я нашел. Я, не имея других возможностей, лег рядом с разбитым и обиженным человеком — такой я сегодня вижу Беларусь и ее народ, который пробудился. Папа, скажи, а в роли кого ты себя видишь, говоря о Беларуси? Применяя термины притчи, я понимаю, что бандиты впредь остаются на дороге, где избивают человека. Пока, вследствие этого, нет возможности, чтобы ты посетил нашу страну, но, тем не менее, как ты себя видишь, какова твоя роль, Папа Франциск? Наверное, твой ответ поможет Беларуси»

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