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В Перу выбрали третьего президента за неделю

  • 17.11.2020, 18:01
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В Перу выбрали третьего президента за неделю

Толпа на центральной площади Лимы радостно встретила назначение нового главы государства.

Конгресс Перу избрал депутата парламента Франсиско Сагасти временным президентом в попытке разрядить острый политический кризис, вызвавший массовые протесты и уход двух президентов на прошлой неделе. 76-летний Сагасти из центристской партии «Морадо» получил достаточно голосов, чтобы возглавить конгресс – это означает, что он займет пост президента Перу до национальных выборов, назначенных на апрель, пишет сайт «Детали».

Сагасти станет третьим президентом Перу за неделю: временный лидер Мануэль Мерино ушел в отставку в воскресенье, через пять дней после приведения к присяге после импичмента центристу Мартину Вискарре.

Устранение Вискарры, который был популярен среди многих перуанцев, но разозлил законодателей попытками ввести антикоррупционные меры и ограничить парламентский иммунитет, стало причиной протестов, которые привели к гибели двух человек.

«Сегодня не праздник, – отметил Сагасти в своем первом обращении после вступления в должность в конгрессе. – Мы не можем вернуться, вернуть их к жизни, но мы можем принять меры на уровне конгресса, исполнительной власти, чтобы это не повторилось».

Сагасти, бывший чиновник и инженер Всемирного банка, столкнется с серьезной проблемой по обеспечению стабильности в стране, которая уже сильно пострадало от коронавируса и находится на пути к самому серьезному экономическому спаду за столетие.

После голосования Сагасти вышел из здания конгресса с охранниками и пересек линию полиции, чтобы приблизиться к группе протестующих, которые стояли неподалеку, ожидая новостей о том, кто станет следующим президентом Перу. Он помахал им, и они помахали им в ответ. «Это знак того, что он говорит молодым людям: я с вами», – сообщает «Аль-Джазира»

Толпа на центральной площади Лимы радостно встретила назначение Сагасти. Его сразу же приветствовали международные лидеры, в том числе генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро.

«Мы верим в его способность вести страну через этот кризис до следующих президентских выборов», – написал Альмагро в «Твиттере».

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