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На свободу вышел актер Александр Жданович

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  • 17.11.2020, 20:52
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На свободу вышел актер Александр Жданович
Александр Жданович
Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Актер был задержан за то, что заступился за женщину.

После 9 суток ареста вышел на свободу актер минского театра имени Горького Александр Жданович, известный большинству как Маляваныч из телепередачи "Калыханка". Свой арест он отбывал в ИВС в Жодино.

Артиста задержали 8 ноября во время марша на проспекте Победителей. Жданович заступился за женщину, после чего его и задержали.

На суде он узнал, что в протоколе записано, будто он ходил и выкрикивал лозунги. Жданович не согласился с обвинениями и получил 9 суток.

"Потом в камере было 13 человек, дали вату (матрасы). Это была прекрасная компания, замечательные мужики. У меня такое ощущение, что существуют две Беларуси: те, кто за пределами камеры, и те, кто внутри. Внутри была абсолютная гармония. Разные люди: от директора ИТ-компании до хозяина СТО, все единодушны в видении ситуации. Я им читал "Евгения Онегина" возле параши, О. Генри. Это всё хорошо заходило", — передает "Радио Свобода" слова актёра.

Спальных мест в камере на всех не хватало, поэтому спать приходилось и на столе. Александр говорит, что увидел "тупое хамство" некоторых сотрудников ИВС. На прогулки в течение девяти суток не выводили.

На воле Ждановича встречали сын, двоюродная сестра и племянница. "И когда меня у ИВС встретила большая группа актеров из нашего театра, это было очень приятно. На сутках нет никакого источника информации, неизвестно, что происходит. Сейчас меня ждет много новостей", — добавляет артист.

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