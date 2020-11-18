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Эксперт рассказал, что произойдет при отключении Беларуси от SWIFT

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  • 18.11.2020, 8:40
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Эксперт рассказал, что произойдет при отключении Беларуси от SWIFT

От международной системы платежей раньше отключали только две страны - Иран и Северную Корею.

Сценарий возможного отключения Беларуси от международной системы платежей SWIFT РИА «Новости» обсудили с Виктором Достовым, председателем Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов.

Напомним, что такое требование, в числе иных санкций против режима Лукашенко за преступления против человечности, назвал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

Позже такое заявление озвучила Светлана Тихановская. Экс-кандидат на президентский пост заявила, что добивается отключения страны от SWIFT, а также прекращения кредитования двух государственных финучреждений страны иностранными банками.

Чем это грозит режиму Лукашенко, если действительно произойдет?

- Надо заметить, что отключение целой страны от SWIFT является одной из самых крайних санкций и фактически означает почти полное отключение от мировой финансовой системы. Но ранее такие прецеденты уже происходили, например, в случаях с Ираном и Северной Кореей, - заметил эксперт и добавил. - Если это произойдет, то это парализует участие режима Лукашенко в мировой торговле и возымеет драматические эффекты и последствия для экономики диктаторского режима.

Эксперт не исключает, что от SWIFT (как максимум) могут быть отключены отдельные белорусские банки, к которым и будут применены целевые санкции.

- А вот запрет на кредитование госбанков Беларуси иностранцами - проблема потенциально менее острая. Ведь получить валюту или займы можно будет и в России, - считает эксперт.

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