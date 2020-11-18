Требуем эффективных санкций в отношении режима Лукашенко! 11 18.11.2020, 14:45

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Бандитов можно остановить только жесткими мерами.

На известном международном сайте change.org появилась петиция с требованием введения жестких санкций против режима Лукашенко, сообщает Charter97.org.

Петицию уже подписали действующие и бывшие политики, общественные деятели, парламентарии, бывшие министры,главы правительств, актеры, режиссеры, музыканты, диссиденты, лидеры оппозиции народов, борющихся против тирании в своих странах, бывшие политзаключенные, руководители правозащитных организаций, аналитики буквально со всего мира.

Многие подписывают петицию с комментарием.

Вот некоторые из них:

"Подписываю с чувством глубокого неприятия существующего режима в Беларуси и преступных действий нынешнего руководства."

"Это настоящий геноцид. Пожалуйста, остановите безумного диктатора, убивающего белорусов.

"Фашизму не место на Земле."

"Терроризм, убийство и уничтожение своих граждан надо остановить!"

"Подписываю, потому что Лукашенко – убийца!"

"Нет страшному и лживому режиму Лукашенко! Хватит истязать нас, народ белорусский! Пошел вон, лживый узурпатор!"

"Я подписываю петицию, потому что хочу жить в стране, где у человека есть права, и он может быть свободным и развиваться так, как ему хочется, где соблюдается конституция и голос народа слышат."

"Не могу поверить, что такое происходит в центре Европы в 2020 году! Это совершенно неприемлемо!"

"Поддерживаю мужество и смелость народа Беларуси!"

Петиция адресована лидерам ведущих государств демократического мира и международным организациям: Евросоюзу, США, Великобритании, Норвегии, Германии, Франции, Канаде и другим.

Ниже приводится текст петиции:

"Беларусь уже несколько месяцев протестует против незаконного правителя Александра Лукашенко, который 9 августа 2020 года в очередной раз сфальсифицировал выборы.

Акции протеста носят мирный характер, в них приняло участие беспрецедентное количество человек, несмотря на постоянные провокации со стороны диктаторского режима.

Мирные демонстрации белорусов с требованием свободных и справедливых выборов и уважения прав человека и основных свобод были встречены отвратительным насилием, и неприкрытой агрессивностью со стороны многочисленных вооруженных структур режима, включая людей в масках и гражданской одежде, которые действуют по приказу властей.

С начала кампании насилия, развязанной по личному приказу Лукашенко против мирного населения Беларуси, более 30 000 человек подверглись арестам и задержаниям. Многие были жестоко избиты, подвергнуты пыткам, искалечены, даже убиты и изнасилованы.

Уже 1 сентября 2020 года эксперты ООН сообщили о 450 случаях жестоких пыток и о 6 случаях пропавших без вести, предположительно погибших. С тех пор эти цифры значительно выросли.

В отношении участников мирных демонстраций в Беларуси возбуждено более 1000 уголовных дел.

Эти факты побудили правозащитников в Беларуси, а также международные организации, такие как Всемирная организация против пыток (OMCT), использовать понятие "преступления против человечности", совершенные режимом Лукашенко.

Масштабы репрессий против народа Беларуси за попытку реализовать свое право на выбор своего правительства просто ошеломляют.

В этой связи невозможно понять очень мягкую, запоздалую и неэффективную реакцию правительств демократического мира на трагические события в Беларуси или даже отсутствие какой-либо реакции.

Список из пары десятков преступников во власти при абсолютно неэффективных ограничениях на поездки на самом деле оскорбляет белорусский народ на фоне десятков тысяч случаев арестов, избиений, пыток и незаконных приговоров.

Бандитов можно остановить только жесткими санкциями со стороны Запада.

Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности:

- отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;

- заморозить счета государственных предприятий за рубежом;

- прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;

- ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;

- объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;

- санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;

- выслать всех послов режима как пособников преступлений".

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