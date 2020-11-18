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Надежда Скардино жестко раскритиковала белорусские власти

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  • 18.11.2020, 18:17
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Надежда Скардино жестко раскритиковала белорусские власти
фото: tut.by

Известная биатлонистка считает, что насилие не отделимо от режима Лукашенко.

Именитая биатлонистка Надежда Скардино рассказала чешскому изданию «Наша газета» о том, что на данный момент происходит в Беларуси. Она осудила насилие.

- В моем окружении нет людей, которые бы не осуждали насилие. Также я слушала точку зрения о том, что насилие было оправдано, так как это стало защитой суверенитета Беларуси от каких-то внешних воздействий. Некоторые говорили, что мало было насилия. Вот если бы больше, то уже давно бы протесты завершились, а не продолжались бы больше трех месяцев. Подобные взгляды я не разделяю и очень надеюсь, что их поддерживает минимальное количество человек. Большинство же - осуждают насилие вне зависимости от того, за кого они голосовали на президентских выборах, - подчеркнула Скардино.

Она добавила, что некоторые не видят две стороны: они осуждают насилие, но продолжают поддерживать действующую власть.

- Лично для меня насилие со стороны силовиков в отношении мирных протестующих и все то, что происходит на улицах, неотделимо от власти. И на мой взгляд, данную ситуацию можно решить без применения насилия. Мне сложно понять и поддерживать власть, которая прибегает к насилию, - заявила олимпийская чемпионка.

Скардино рассказала, что многие из ее знакомых уже были задержаны и осуждены.

- Совсем недавно осудили нашего бывшего физиотерапевта, который в первые три дня после президентских выборов помогал пострадавшим людям. Ему приписывают уголовное дело. В протоколе указано то место, где он вообще не был. Избили и брата моей подруги - Никиту Домрачева. Последние события в Беларуси, которые связаны с избиением Романа Бондаренко и его гибелью, указывают на то, что ситуация критическая. Ее можно решить через мирный диалог, но не через насилия, - подытожила Скардино.

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