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В Нур-Султане протестуют родители детей с инвалидностью и медики

  • 18.11.2020, 18:30
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В Нур-Султане протестуют родители детей с инвалидностью и медики
фото: sanya toiken (rfe/rl)

У мэрии столицы Казахстана прошло два митинга.

Вот уже третий месяц сотрудники столичной станции скорой помощи ищут справедливости. Они рассказывают, что до августа все исправно получали надбавки за работу с заразившимися коронавирусом. В начале осени выплаты прекратились. Чиновники тогда сообщили, что деньги теперь не полагаются, якобы потому что они не контактируют с заболевшими, сообщает currenttime.tv.

«Как это мы не контактные? Мы каждый день берем у пациентов ПЦР-анализы, – говорит фельдшер станции скорой помощи Оразкуль Мухаматова. – До сих пор наши коллеги-фельдшеры заражаются коронавирусом. К нам приходят люди с самообращением. Говорят, что скорая помощь не приезжает к ним, поэтому пришли сюда. При этом у них результаты ПЦР-тестов положительные, а они без масок».

В таких условиях приходится работать, и выхода нет, говорят медики. Параллельно они обращаются к чиновникам, но ни в профильном министерстве, ни в акимате на их жалобы не отреагировали.

«Как карантин начал ослабевать, нам перестали платить надбавки. Сказали: вы не входите в список, входят туда только бригады скорой помощи, – говорит фельдшер скорой помощи Алуа Бекбота. – Тогда наш весь труд напрасен, что ли? Куда мы только не обращались: в Генпрокуратуру, к министру здравоохранения, президенту, акиму столицы».

Устав писать жалобы и обращения, около 60 фельдшеров и диспетчеров решили лично встретиться с мэром столицы. Но не дождались. Объясняться пришлось чиновникам управления общественного здравоохранения Нур-Султана. Они рассказали, что пытаются пересмотреть порядок выплат. Якобы некоторые сотрудники незаконно получали деньги.

«Действительно, такая проблема имеется, – говорит замглавы Управления здравоохранения Салтанат Алдабергенова. – Выплаты происходили на основании приказа Министерства здравоохранения. Четыре месяца нами были выплачены. По заявлениям, в общем, было возбуждено уголовное дело за незаконные выплаты на должностных лиц. В связи с чем выплаты приостановлены».

Родители детей с инвалидностью

Сегодня же у здания столичного акимата протестовали родители детей с инвалидностью. Они поделились своими проблемами.

«Работники акимата предоставляют мне жилье именно по ипотеке, арендное жилье, на которое я не могу [претендовать], не подхожу ни по каким основаниям, – рассказывает Махаббат Мухаметова. – У меня нет дохода. У меня единственное социальное пособие по инвалидности. Которое уходит на дорогостоящие препараты. На ребенка и на меня. Я не вхожу в категорию по ипотечным программам, которая предлагает арендное жилье».

Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, хотят, чтобы их внесли в отдельный список, как сирот и многодетные семьи. В таком случае они могут не стоять в общей очереди и быстрее получить жилье. Но сделать это пока невозможно, отвечают в акимате.

«Эту проблему надо решать на законодательном уровне. Мы можем только рекомендовать. Последнее слово за депутатами Мажилиса. Надо узнать, что они об этом думают. Но с нашей стороны мы, столичный акимат, работаем с такими семьями. Пытаемся как-то помочь», – заявил советник мэра Нур-Султана Даурен Бабамуратов.

Сейчас в столице в очереди за жильем стоят около 47 тысяч человек. Из них почти 6 тысяч – это семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

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