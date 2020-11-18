Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Швеции5
- 18.11.2020, 18:42
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Она призвала Швецию отреагировать на преступления против человечности и ввести новые санкции.
Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.
Они обсудили события на «Беларуськалии» и «Гродно-Азот». Лёвен – один из лидеров профсоюзного движения Европы, он лично несколько раз бывал в Беларуси и сотрудничал с местными профсоюзами. Для него очень важно поддержать бастующих.
Светлана рассказала о ситуации в Новой Боровой с перекрытием воды и отопления. Она назвала это государственным террором и призвала Швецию отреагировать на преступления против человечности и ввести новые санкции. Тихановская и Лёвен также обсудили убийство Романа Бондаренко, уничтожение мемориала в его честь и возможную роль послов дипмиссий, которые остаются в Беларуси, – как они могут помочь и предупредить подобные действия режима.
Поскольку Лёвен – большой фанат хоккея, для него заняться вопросом отмены или переноса Чемпионата мира по хоккею из Минска, – дело чести.
Лёвен выразил восхищение упорством беларусского народа.