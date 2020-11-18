Шакута – Баскову: Ты же видел, я подбежал и завалил его 57 18.11.2020, 20:18

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фото: belsat.eu

Опубликован телефонный разговор подозреваемых в убийстве Романа Бондаренко.

В распоряжении редакции НЕХТА оказалась запись телефонных переговоров предположительно главы ФХБ Дмитрия Баскова и чемпиона мира по тайскому боксу Дмитрия Шакуты. Последнего называют одним из убийц Романа Бондаренко.

Напуганные бандиты в ужасе обсуждают друг с другом, как Романа «омолодили» (избили) в бусе, а позже ещё и в РУВД, несколько ОМОНовцев. На записи «исполнители» паникуют, поскольку похитившие Романа каратели спихивают все на их налетную группу — мол, «ОМОН Бондаренко взял уже без сознания». Но в разговоре Шакута говорит Баскову: «Ты же видел, я подбежал и завалил его, но не вырубал...».

Источник НЕХТА приложил к записи файлы, которые указывают на ее подлинность. Также в распоряжении телеграм-канала оказались другие материалы, доказывающие целенаправленное разжигание окружением узурпатора гражданского конфликта.

Этот разговор полностью опровергает ложь Лукашенко, что Баскова и Шакуты не было в тот день в Минске.

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