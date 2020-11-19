На гомельской фабрике «Коминтерн» произошел взрыв

На гомельской фабрике «Коминтерн» произошел взрыв8
- 19.11.2020, 12:20
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Причина устанавливается.
На гомельском ОАО «Коминтерн» произошла нештатная ситуация, сообщают naviny.by.
Как сообщили в МЧС, накануне утром в здании котельной предприятия произошел взрыв (по определению спасателей — разрыв) парового котла на природном газе.
Как отметили в дежурной части МЧС, в результате ЧП произошло разрушение предохранительных клапанов и легкой обмуровки котла, выбиты стекла в девяти окнах котельной.
Причина разрыва устанавливается.