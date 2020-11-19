Мама Романа Бондаренко показала его анализы на алкоголь — ноль промилле

Мама Романа Бондаренко показала его анализы на алкоголь — ноль промилле31
- 19.11.2020, 21:53
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Она опровергла ложь Лукашенко и Кочановой.
Елена Бондаренко, мама погибшего Романа, передала редакции «Нашей Нивы» копию лабораторного анализа крови ее сына. В документе видно, что этилового спирта в крови Романа Бондаренко нет — в соответствующей графе написан ноль.
«Это анализ, который брали у Романа сразу после его поступления в больницу. Я видела этот результат в его медицинской карте своими глазами еще утром после его госпитализации, когда Роман еще был жив», — сообщила мать.
Что касается символов напротив анализов мочи и слюны, которые похожи на цифру 7, мать говорит, что это латинские буквы Z. Иными словами — прочерки.
Также Елена дала разрешение на публикацию документа:
«Я, Елена Бондаренко, мать Романа Бондаренко, официально разрешаю вам публиковать результаты лабораторных исследований, которые я вам прислала».
Ранее Лукашенко и Кочанова врали, что минчанин якобы был пьян.