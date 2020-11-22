«Я говорил, что качели начнутся»: опубликован новый разговор Баскова и Шакуты 42 22.11.2020, 8:39

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У лукашистов начинаются серьезные проблемы.

Новый телефонный разговор главы ФХБ Дмитрия Баскова и чемпиона мира по тайскому боксу Дмитрия Шакуты был опубликован в YouTube.

В нем Басков звонит с утра Шакуте, чтобы узнать новости.

Шакута: «Я же тебе сказал, что качели начнутся. Уже командир звонил, уже поехал он к командующему там, короче, замминистра там, типа такого... Ну, короче, ребята из ОМОНа очень молодцы, хотят на нас скинуть какую-то х…ю.

То есть я скинул этот видик, где я его свалил, командиру показал. Я ему говорю: «Я его свалил на землю, подошли два (я ему сказал, что я с ними работал, он говорит: «Ну понятно»), взяли его за руки, за ногу, никто его не бил. То есть не вырубали, то есть он был в сознании. Занесли его к нам в автобус, оставили одного на присмотре».

Басков: «Подожди, пожалуйста, одну секунду, Дим, Эйсмонт звонит».

На этом запись заканчивается. Но проблемы у двух лукашистов только начинаются.

Напомним, что ранее телеграм-канал НЕХТА опубликовал запись телефонных переговоров Баскова и Шакуты о трагических событиях на Площади Перемен в тот вечер, когда был избит Герой Беларуси Роман Бондаренко. В нем напуганные бандиты в ужасе обсуждают друг с другом, как Романа «омолодили» (избили) в бусе, а позже еще и в РУВД.

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