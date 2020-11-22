Опознано большинство участников банды Эйсмонт-Баскова 45 22.11.2020, 9:59

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Народное правосудие найдет и остальных.

Бандиты, которые по ночам срезают бело-красно-белые ленты, как следует из записей разговоров между Натальей Эйсмонт и Дмитрием Басковым, действуют под прикрытием силовиков высшего ранга: Караев, Шахраев, Кубраков, Барсуков. Но телеграм-канал «Ник и Майк» обратил внимание на менее очевидных персонажей.

Павел и Жанетта – это вот эти ребята засветились ранее. Это экс-хоккеист Павел Волчек и его супруга Жанетта. Как называет из Басков в разговоре – «Волчки».

Далее дважды в разговоре фигурирует Аня. Сначала Наташа говорит о том, что она заберет Аню, а затем, по словам Наташи, Аня предлагала в магазине купить стаканчики для «Массандры».

Что ж, встречайте: Анна Эйсмонт, спортивная ведущая «Беларусь 1» и сестра Ивана Эйсмонта, главы БГТРК. Та самая участница эскорта Лукашенко, которая обеспечила карьерный рост всему роду.

На этом видео участница банды присутствует на отметке 5.16.

Также звучит в разговоре имя Ксюша. По сведениям телеграм-канала, это никто иная, как Ксения Санкович. Бывшая гимнастка, которая любит собирать арбузы на фазенде Лукашенко.

Кроме того, в разговоре звучит еще два имени: Лена и Сергей. По ним источники телеграм-канала продолжают работать. Информация скоро появится.

Таким образом, из 11 человек из банды опознаны 7 человек:

Дмитрий Басков

Павел Волчек

Жанетта Волчек

Наталья Эйсмонт

Анна Эйсмонт

Дмитрий Шакута

Ксения Санкович

Вот этим персонажи пока остаются без фамилий:

Сергей (?)

Лена (?)

«Еще двое пока неизвестны. Но мы вас найдем. Готовьтесь», — пишет телеграм-канал.

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