Опознано большинство участников банды Эйсмонт-Баскова

Опознано большинство участников банды Эйсмонт-Баскова45
- 22.11.2020, 9:59
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Народное правосудие найдет и остальных.
Бандиты, которые по ночам срезают бело-красно-белые ленты, как следует из записей разговоров между Натальей Эйсмонт и Дмитрием Басковым, действуют под прикрытием силовиков высшего ранга: Караев, Шахраев, Кубраков, Барсуков. Но телеграм-канал «Ник и Майк» обратил внимание на менее очевидных персонажей.
Павел и Жанетта – это вот эти ребята засветились ранее. Это экс-хоккеист Павел Волчек и его супруга Жанетта. Как называет из Басков в разговоре – «Волчки».
Далее дважды в разговоре фигурирует Аня. Сначала Наташа говорит о том, что она заберет Аню, а затем, по словам Наташи, Аня предлагала в магазине купить стаканчики для «Массандры».
Что ж, встречайте: Анна Эйсмонт, спортивная ведущая «Беларусь 1» и сестра Ивана Эйсмонта, главы БГТРК. Та самая участница эскорта Лукашенко, которая обеспечила карьерный рост всему роду.
На этом видео участница банды присутствует на отметке 5.16.
Также звучит в разговоре имя Ксюша. По сведениям телеграм-канала, это никто иная, как Ксения Санкович. Бывшая гимнастка, которая любит собирать арбузы на фазенде Лукашенко.
Кроме того, в разговоре звучит еще два имени: Лена и Сергей. По ним источники телеграм-канала продолжают работать. Информация скоро появится.
Таким образом, из 11 человек из банды опознаны 7 человек:
Дмитрий Басков
Павел Волчек
Жанетта Волчек
Наталья Эйсмонт
Анна Эйсмонт
Дмитрий Шакута
Ксения Санкович
Вот этим персонажи пока остаются без фамилий:
Сергей (?)
Лена (?)
«Еще двое пока неизвестны. Но мы вас найдем. Готовьтесь», — пишет телеграм-канал.