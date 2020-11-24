Вадим Прокопьев рассказал новые подробности убийства лукашистами Романа Бондаренко 24 24.11.2020, 9:08

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Ресторатор в своем видео обратился к Баскову и Шакуте.

Ресторатор Вадим Прокопьев опубликовал очередное видео на своем ютуб-канале. В нем он обращается к главе ФХБ Дмитрию Баскову и многократному чемпиону мира по муайтай Дмитрию Шакуте. Этих двух связывают с избиением вечером 11 ноября 31-летнего жителя Площади Перемен Романа Бондаренко, который скончался в минской больнице скорой помощи 12 ноября.

В новом видео Прокопьев рассказывает, как Шакута и Басков выслуживаются перед Лукашенко. Первый, например, еще в середине июля записал короткое видео, в котором вызвал на бой Прокопьева, вызвавшего, в свою очередь, на бой Лукашенко.

Ресторатор убежден, что шаткое положение Лукашенко привело к новому статусу присягнувших на верность власти Шакуты и Баскова. «Поздравляю с повышением: вы были решалами, а теперь мокрушники», — говорит Прокопьев. Он называет их обоих соучастниками преступлений и пророчит им суд.

«Был когда-то чемпион, уважаемый человек. Захотел заработать и стал прислуживать людоеду. Подумал: «Ничего, пронесет». Не пронесло – стал соучастником убийства. 12 ноября во дворе дома был схвачен и убит Роман Бондаренко. Лукашенко всю свою обслугу испачкает в крови. У него нет выхода. Теперь нет его и у всех, кто отмалчивается при кровавом упыре, надеясь сохранить собственную шкуру», — говорит Вадим Прокопьев.

В ролике, кроме прочего, звучат и новые подробности убийства Романа Бондаренко.

«В 22 часа 14 минут серебряный микроавтобус отъехал от Площади Перемен до центрального РУВД ехать 3 минуты, но Романа Бондаренко выбросили без сознания в другом районе», – говорит Вадим Прокопьев.

Понимая, что с ним сделали, вызвали наряд. Романа подобрали и доставляют в Центральный РОВД в 22 часа 58 минут. Шакута и Басков стояли уже там, испуганно наблюдали, как заносят Романа Бондаренко. Допрос не состоялся, в отделении его вырвало. Через 20 минут вызвали скорую помощь. «Скорая» ехала минут 15. В полночь Роман был в отделении Больницы скорой помощи. На следующий день он умирает от полученных травм.

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