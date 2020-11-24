Видеофакт: Минские медики провели сильную акцию в поддержку коллеги 4 24.11.2020, 14:47

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архивное фото

Врачи напомнили о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко.

В Минске прошла акция солидарности врачей Больницы скорой медпомощи с задержанным коллегой. Медики держали в руках листы с надписью «0 промилле».

Видео опубликовал Telegram-канал «Хартия-97%».

Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.

Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.

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