Видеофакт: Минские медики провели сильную акцию в поддержку коллеги

Видеофакт: Минские медики провели сильную акцию в поддержку коллеги4
- 24.11.2020, 14:47
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Врачи напомнили о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко.
В Минске прошла акция солидарности врачей Больницы скорой медпомощи с задержанным коллегой. Медики держали в руках листы с надписью «0 промилле».
Видео опубликовал Telegram-канал «Хартия-97%».
Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.