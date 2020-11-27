Из Института истории пятеро ученых ушли в знак солидарности 2 27.11.2020, 12:30

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Еще семь сотрудников уволили.

Руководство Института истории НАН Беларуси не продлило контракт уже семерым сотрудникам. Еще пятеро ученых заявили об увольнении в знак солидарности. Об этом tut.by сообщил кандидат исторических наук Андрей Мацук.

Акция солидарности с задержанным Андреем Мацуком.

Кто уволен из Института и что говорит его руководство?

С 17 ноября не продлены контракты уже семерым. Это кандидаты исторических наук Николай Волков, Алексей Шаланда и Екатерина Кривичанина, кандидат филологических наук Александр Жлутко, научные сотрудники Алексей Радоман, Татьяна Поповская и Владимир Шипилло.

Все они получили соответствующее уведомление за подписью Вадима Лакизы, заместителя директора Института истории по научной части.

Комментируя непродления контрактов у Шаланды, Волкова и Кривичаниной, Вадим Лакиза заявил, что в этом «нет политики».

Вадим Лакиза. Фото: history.by

— У нас завяршаецца дзяржаўная пяцігадовая праграма навуковых даследаванняў. Пад гэтую праграму калісьці фарміраваўся калектыў. Сёння ў Інстытуце ў вялікай колькасці людзей сканчваюцца кантракты. Большасць з іх атрымае ўведамленні пра непрацяг кантрактаў. Акрамя таго, фарміруецца новая структура на наступныя гады. З’явяцца новыя аддзелы, будзе пэўнае ўзбуйненне. Усе гэтыя пытанні ставіліся перад загадчыкамі аддзелаў. Што тычыцца мяне, то я падпісваю гэтыя дакументы па пасадзе.

Какова гражданская позиция историков, которым не продлили контракты?

14 августа 49 сотрудников Института истории подписали заявление, в котором выразили недоверие результатам выборов, которые озвучил ЦИК, и потребовали «соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь, немедленно освободить всех политических заключенных и задержанных граждан страны, прекратить пытки, покарать всех виновных в разжигании социальной вражды в обществе, расформировать ОМОН, передать тюрьмы и следственные изоляторы в подчинение Министерства юстиции Республики Беларусь, ввести принцип выборности судей».

Первыми в списке подписантов стояли имена Кривичаниной и Шаланды.

Из семи человек, которым не продлили контракт, четыре были задержаны этой осенью во время участия в протестах. Александр Жлутко и Владимир Шипилло отбыли арест по статье 23.34 КоАП, Николай Волков получил штраф по той же статье, Андрей Радоман задержан 12 августа, избит, он одни сутки находился на Окрестина, позже был осужден и получил штраф по статье 23.34 КоАП.

При этом 28 сентября Андрей Мацук, который уходит из Института истории в знак солидарности с коллегами, получил письмо за подписью Вадима Лакизы (копия есть в распоряжении редакции). В нем тот просил предоставить информацию, где он находился 25 и 28 сентября. В случае, если бы историк не предоставил такие документы, ему поставили бы прогул, что в будущем могло привести к увольнению.

— Хоць усе тады цудоўна ведалі, што я знаходжуся на Акрэсціна, — говорит Андрей Мацук.

Как предполагает историк, тогда этой инициативе решили не давать хода, но вернулись к вопросу о сотрудниках Института позже.

Акция солидарности с задержанным Николаем Волковым.

Осенью этого года Алексей Шаланда предоставил заключение по бело-красно-белому флагу. Поводом для этого стал суд над 20-летней Марией Сафоновой, которая ночью в одном из минских дворов написала на асфальте краской лозунг «Жыве Беларусь» и нарисовала рядом бело-красно-белый флаг. Ее судили по уголовной статье — за осквернение сооружений и порчу имущества. В своем заключении Шаланда рассказал, что бело-красно-белый флаг — национальный символ белорусского народа, созданный в 1917 году и дважды в истории имевший государственный статус (в БНР в 1918—1921 годах) и в Республике Беларусь (в 1991—1995). Специалист пояснил, чем различаются понятия «национальная символика» и «государственная символика», и отметил, что такие символы могут совпадать или отличаться, «что является обычной практикой». По словам ученого, красный и белый являются «национальными цветами белорусского народа» и могут проявляться на самых разных носителях.

Увольнение Екатерины Кривичаниной и того же Шаланды может быть связано с профсоюзным комитетом Института. Кривичанина возглавляет его, Шаланда является ее заместителем.

— Усё пачыналася з прафсаюзу яшчэ год таму, бо на кіраўніцтва прафсаюзу прайшлі не тыя кандыдатуры, якія хацела адміністрацыя. Цяпер мы пісалі заявы на імя старшыні ФПБ Орды пра палітычную сытуацыю ў краіне, — говорила Кривичанина в комментарии «Радыё Свабода».

Лишь Татьяна Поповская, которая является пенсионеркой, сама не планировала продлевать контракт — об этом она сказала в комментарии «Новаму часу». Но и она участвовала в акции солидарности в поддержку задержанного Николая Волкова.

Кто эти историки, которые уволились сами?

Как сообщил Андрей Мацук, в знак солидарности со своими коллегами из Института истории уволились еще пятеро историков — доктор исторических наук Владимир Тугай и четверо кандидатов исторических наук. Это сам Мацук, который отбыл арест 13 суток по статье 23.34 КоАП, Вадим Аниперков, Андрей Унучек и Василий Воронин.

Фото предоставлено героями публикации

— Спачатку нам прапанавалі гадавыя кантракты. Пасля таго як мы напісалі заяву аб сыходзе, то прапанавалі ажно на тры гады, — говорит Андрей Мацук. По его словам, их письмо открытое, к ним могут присоединиться и другие сотрудники.

Их уход — удар по Институту истории и белорусской исторической науке.

Например, Александр Жлутко является единственным латинистом в Институте (специалистом по латинскому языку).

— Да яго прыходзяць раяцца ўсе супрацоўнікі. Мы прасілі пакінуць яго, але дырэкцыя кажа, што ён пенсіянер. Кацярына Крывічаніна вывучае дагэтуль актуальную чарнобыльскую праблематыку… Гэтыя звальненні - ініцыятыва прэзідыўма Акадэміі навук Беларусі, — говорит Андрей Мацук.

***

Владимир Тугай родился в 1951 году. В 1976-м окончил исторический факультет Минского государственного педагогического института им. А.М. Горького. В 2003-м защитил докторскую диссертацию «Латышскі этнас у сацыяльна-эканамічным і культурным жыцці Беларусі (XIX — першая палова XX ст.)». Служил в Советской армии. Работал секретарем комитета комсомола, замдекана исторического факультета, секретарем парткома МГПИ им. А.М. Горького. Декан исторического факультета (1991 — 2005). С 2005 года — заведующий кафедрой истории древних цивилизаций и средневековья исторического факультета БГПУ имени М.Танка. С 2016 года заведующий центром всеобщей истории и международных отношений Института истории НАН Беларуси.

Андрей Мацук родился в 1978 году в Полоцке. В 2001-м окончил исторический факультет Полоцкого государственного университета. В 2005-м защитил кандидатскую диссертацию «Борьба магнатских группировок на белорусских землях ВКЛ за политическое верховенство (1717−1763 гг.)». С того времени — в Институте истории НАН Беларуси. Автор монографий «Барацьба магнацкіх груповак у ВКЛ (1717−1763 гг.) и „Полацкае ваяводства ў XVIII ст.: ваявода, шляхецкая эліта, соймікі“.

Андрей Унучек родился в 1978 году в Воложинском районе. В 2000-м окончил БГУ, в 2005-м защитил кандидатскую диссертацию по теме „Наша ніва“ і беларускі нацыянальны рух (1906−1915 гг.)». С 2004 года — в Институте истории. Автор монографии по теме своей диссертации.

Вадим Аниперков родился в 1977 году в Минске. В 1999-м с отличием окончил исторический факультет БГУ. В 2010-м защитил кандидатскую диссертацию по теме «Стварэнне і дзейнасць Таргавіцкай канфедэрацыі на землях Вялікага Княства Літоўскага (май 1792 — верасень 1793 гг.)»

Василий Воронин родился в 1971 году в Верхнедвинском районе. Выпускник исторического факультета БГГУ (1994). Кандидат исторических наук (2000, тема диссертации: «Социально-экономическое и политическое развитие Полоцкого воеводства в первой половине XVI в.»). Работал в Полоцком государственном университете и исторического факультете БГУ. С 2016 года — в Институте истории. Автор монографий «Рэестр путных баяр Полацкага ваяводства 1585 года» и «Князь Юрай Лынгвеневіч Мсціслаўскі: Гістарычны партрэт».

Среди тех, кому не продлили контакт, и авторитетный историк Александр Жлутко. Он родился в 1954 году в Кличевском районе. В 1983-м окончил факультет иностранных языков Львовского государственного университета по специальности «Классическая филология». В 1990-м защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Латинская литература Беларуси эпохи Просвещения». Работал в Институте литературы (1988−1994) и Институте истории (с 1994) НАН Беларуси. Автор монографий и книг «Mindowe, rex Lithowiae, in litteris et testimoniis = Міндаў, кароль Літовіі ў дакумэнтах і сьведчаньнях», «Метадычныя рэкамендацыі да выдання лацінскіх дакументаў ХІІІ-ХІV стст», «Кароткая граматыка лацінскай мовы», «Лацінска-беларускі слоўнік актавай мовы Вялікага Княства Літоўскага».

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