Финансовая система Беларуси недосчиталась 5,5 миллиардов рублей 1 3.11.2020, 8:21

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Основные потери понес республиканский бюджет.

Минфин свел итоги исполнения бюджета за 9 месяцев. В этой статистике мало что порадует правительство.

Раз в месяц Минфин выдает куцые сведения о бюджете сектора госуправления и о республиканском бюджете. По сравнению с тем объемом информации, которым регулярно делятся минфины России и Украины, — это просто мизер.

Тем не менее, некоторые полезные данные можно выцепить даже из урезанных отчетов Беларуси, пишут banki24.by.

Бюджет сектора госуправления — это республиканский бюджет, местные бюджеты и бюджет Фонда соцзащиты, из которого выплачиваются пенсии и пособия. За 9 месяцев все эти бюджеты были исполнены с общим дефицитом в размере 1,955 млрд BYN. Для сравнения: по итогам января—сентября 2019 года бюджет сектора госуправления свели с профицитом в 3,553 млрд BYN. Значит в 2020-м просадка финансовой системы по сравнению с прошлым годом составила 5,508 млрд BYN. Основные потери понес республиканский бюджет. Если в 2019 году его профицит достигал 2,753 млрд BYN, то в 2020-м дефицит составил 1,851 млрд BYN.

Относительная стабильность местных бюджетов и бюджета Фонда соцзащиты объясняется ростом зарплат занятого населения. За 9 месяцев средняя зарплата по Беларуси выросла в номинале на 13,6%.

До половины доходной части районных и городских бюджетов в регионах зависит от поступления подоходного налога. Есть рост по подоходному налогу — значит все будет неплохо. В свою очередь, рост поступлений подоходного четко увязан с увеличением зарплаты по стране.

За 9 месяцев налоговики отчитались, что собрали подоходный налог на сумму 4,877 млрд BYN. По сравнению с 2019 годом сборы выросли на 12,7%.

Наполняемость ФСЗН тоже зависит от зарплат наемных работников. Полный фонд оплаты труда частично состоит из отчислений в Фонд соцзащиты. Выше зарплаты — больше отчисления и лучше ситуация с ФСЗН. К тому же, не стоит забывать про плановый трансферт из республиканского бюджета в ФСЗН. Согласно закону о республиканском бюджете на 2020 год размер этой выплаты в пользу Фонда соцзащиты составляет 1,963 млрд BYN.

Ухудшение ситуации с республиканским бюджетом связано с недобором части доходов (минус 1,446 млрд BYN к 2019 году) и быстрым ростом расходной части бюджета (+3,158 млрд BYN).

Главные источники недобора доходов Минфина — налог на прибыль (минус 506,9 млн BYN) и доходы от внешнеэкономической деятельности (минус 776,5 млн BYN). Первый провал связан с девальвацией белорусского рубля и падением продаж товаров, второй — с ситуацией на нефтяном и калийном рынках.

Сейчас в Европе разворачивается вторая волна локдаунов, котировки нефти и прочих сырьевых товаров опять повалились вниз. Поэтому не исключено, что и 4 квартал в целом пройдет для Минфина под негативным знаком.

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