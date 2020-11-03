Семье минчанина, который поддержал гимназистов, переслали больше 500 денежных переводов 2 3.11.2020, 9:46

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Люди высылали деньги с подписью «за наше общее дело».

О невероятном примере белорусской солидарности пишет gazetaby.com.

— За один день нам перечислили столько денег, что я была в шоке! Перечисляли разными суммами, видно, что люди с разным достатком. Просили принять как «помощь семье пострадавшего от репрессий» и «за наше общее дело». Все должны знать, что небезразличных людей реально очень много! — не может скрыть восхищения Ирина Осипенко.

Ее муж Андрей Осипенко накануне невольно стал «особо опасным преступником», на задержание которого приехали аж два наряда милиции. Андрей узнал об акции школьников из минской гимназии №4, где учатся его дети, и решил их поддержать.

У школы он развернул плакат, на котором написал: «Вучнi, вы неверагодныя, ганарымся вамi!».

— Андрей пошел забирать наших детей. Он был один, с совершенно невинным плакатом, который никакого отношения к политике не имел. Я не считаю, что это была акция, тем более массовая. Однако мужа осудили по ст. 23.34 КОАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», —рассказала Ирина «Салідарнасці».

Андрея приговорили к заключению на 15 суток. В СМИ сообщили, что у него четверо детей.

— При этом просьбы о помощи никто не размещал. Однако сразу, как все узнали о случившемся, мне стали писать и звонить с предложениями помочь, причем не только финансово. Предлагали всяческую помощь, и продукты, и для детей что-то.

Я, наверное, целый день отбивалась, говорила, что нам ничего не надо. Мы действительно нормальная среднестатистическая семья. Оба работаем и зарабатываем, детей рожали не ради квартиры, а потому что муж всегда мечтал о большой семье.

Потом знакомые все-таки настояли, чтобы я приняла какую-то помощь, чтобы не обижать людей, которые хотели ее оказать, и я дала номер карты. Но я не ожидала, что помощи будет столько! — удивлена Ирина.

Через сутки она попросила убрать карточку и выражает всем людям огромную благодарность.

— В этой гимназии действительно учится много талантливых детей, которые специально ездят туда из других районов. Мой муж, скорее всего, просто хотел дать им понять, что они не делают ничего плохого, выражая свою позицию, — говорит Ирина.

О том, что произошло в тот день, ей сообщил 9-летний сын.

— Он был в истерике, плакал и кричал в трубку: «Папу забрала милиция!». Все случилось на его глазах. Очевидцы рассказали, что сначала действительно приезжала охрана, потому что якобы сработала кнопка вызова. Но они уехали. И после этого кто-то все-таки вызвал милицию! Приехали аж две машины, как будто им предстояло задерживать особо опасного преступника.

Мужа сбили с ног, повалили на землю. Конечно, сын, который все это видел, очень тяжело переживает, он подавлен, все время просит: «Ты только не скрывай, что с папой».

Остальные дети тоже очень расстроены. Целый день я не могла найти, куда увезли Андрея. Звонила и во Фрунзенское РУВД, и там тоже сказали, что его нет, хотя, как потом я узнала, муж был там.

Нашли мы его вечером благодаря ПЦ «Вясна» на Окрестина. С помощью гражданской инициативы BY_Help я нашла адвоката. Прямо утром мы поехали в суд, чтобы сказать, что у Андрея есть защита, но суд, оказывается, уже состоялся. Мы не успели, но мы будем обжаловать его решение, — высказывает намерение Ирина.

Она говорит, что в школу детей после произошедшего не отправляла, администрация с ней не связывалась.

— Зато родители все очень сплотились! Они помогают нам сейчас обжаловать решение суда. Поскольку нам перечислили слишком много денег, то после возвращения мужа мы обязательно часть отдадим таким же людям, которые пострадали сейчас, — сказала жена задержанного Андрея Осипенко.

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