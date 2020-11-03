Китайский стадион, который Лукашенко называл «подарком», оказался взятым в кредит? 2 3.11.2020, 11:01

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Беларусь уже вложилась в проект, а стройка еще не началась.

Беларусь долго не могла сама построить национальный футбольный стадион, и вот в какой-то момент начались разговоры о том, что страна получит арену на халяву – в подарок от большого друга. И все благодаря «дипломатическому гению» Александра Лукашенко! Правда, было известно, что этот друг обычно подарков не делает. И вообще, Беларусь ему и так должна, пишет «Трибуна».

На днях стало известно, что Беларусь если и получит стадион, то разве что в кредит. При этом наша страна, уже вложившаяся в подготовку к строительству около 10 миллионов долларов, должна вернуть займ «дарителю» по другому проекту.

Объекты были подарком Китая

«Китайцы делают проект, чтобы под ключ построить – я просил именно так, как подарок белорусскому народу. А белорусы в долгу не останутся», – заявил весной 2019 года Александр Лукашенко.

Об этом же говорили тогдашний премьер-министр и глава АБФФ Сергей Румас со своим футбольным замом Сергеем Сафарьяном.

«Принято решение во время переговоров Лукашенко и председателя КНР о том, что китайская сторона построит Национальный стадион в дар нашей республике», – делился информацией по арене Сафарьян.

Откуда такая щедрость? Стадион и бассейн подразумевались как подарок китайской стороной за право продолжать реализовывать на территории Беларуси крупные экономические проекты. Об этом открыто заявил посол Китая в Беларуси Цуй Цимин. Да и для КНР такая практика обычна. Ранее Поднебесная уже делала подобные подношения десяткам государств в Африке, Азии и Латинской Америке.

В 2019-м говорилось и о том, что Китай безвозмездно окажет Беларуси технико-экономическую помощь на 800 миллионов юаней (около 125 млн долларов), часть которой планировали направить как раз на спортобъекты. После визита Лукашенко в КНР сумма выросла до 235 миллионов долларов чисто на спортивные сооружения.

Первый заместитель премьер-министра и экс-посол в Китае Николай Снопков успешность переговоров объяснил дипломатическим гением Лукашенко, который умеет искренне дружить.

Лукашенко рассчитывал на высокие темпы строительства, чтобы поскорее начать принимать в Минске крупные соревнования.

«У нас хватает бассейнов, но такого уровня, чтобы проводить этапы кубка мира, чемпионаты Европы по водным видам спорта, у нас нет. Россияне молодцы: построили в Казани такой бассейн. Вот такого типа Китай нам построит за собственный счет. Это подарок китайского народа белорусскому. Мы это в ближайшие два года сделаем, и тогда можем замахнуться на что угодно», – делился ожиданиями Лукашенко.

Как должны выглядеть стадион и бассейн

Строительная техника возле «Трактора» зашумела в середине 2019-го. Примерно тогда же появился и проект самой арены с вкраплением госсимволов Беларуси и Китая. В 2019-м будущий стадион увидел Лукашенко во время визита в Поднебесную.

Там же стало известно, что арену на четыре звезды УЕФА возведут за 40 месяцев и откроют в 2023 году.

Что важно, китайские архитекторы при проектировании не учитывали белорусские стандарты строительства. Добро на это дал сам Лукашенко, чтобы не «волокитить» китайцев нашими нормативными документами. Уговор скрепили соответствующими указами. При этом гарантию на стадион китайцы обещали всего лишь двухлетнюю, хотя норма по стандартам РБ – пятилетка.

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В феврале 2019-го стало известно, что китайские строители планируют возвести на столичной улице Кальварийской еще и бассейн, способный принять любое крупное соревнование по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло. Проектирование также проводили по китайским стандартам без учета белорусских нормативов, но хотя бы с оглядкой на требования Международной федерации плавания. На возведение бассейна с трибунами на шесть тысяч мест подрядчики брали 36 месяцев и планировали сдачу все в том же 2023 году.

При дизайне фасада использовались цвета белорусского госфлага и элементы орнамента.

Подарок превратился в кредит?

По информации Telegram-канала «Ник и Майк», упомянутые выше 235 миллиона долларов являются не подарком, а связанным кредитом. По договору с китайской стороной его можно потратить только на стадион и бассейн.

Изначально Лукашенко заявлял, что на китайские деньги при строительстве стадиона и бассейна будут приобретать белорусские материалы, но по факту Китай через кредит Беларуси оставляет валюту в своей экономике, давая возможность заработать собственным строительным компания (собственно, в этом и заключается суть связанного кредита). Дело в том, что для строительства объектов ожидаемо будут использовать технику, оборудование и материалы по выбору КНР. Плюс Китай командирует в Беларусь «необходимое количество персонала» для реализации проекта.

Превращение подарка в кредит прошло на фоне других экономических событий внутри Поднебесной. Китай с началом пандемии масштабно свернул предоставление новых займов иностранным государствам. Освободившиеся средства КНР направляет на спасение собственных компаний, спрос на продукцию которых из-за коронавируса по всему миру серьезно сократился.

Беларусь уже вложилась в стройку

Белорусская сторона также должна вложиться в проект. Подготовка площадок под объекты лежит на властях Минска. И те уже действуют. Сообщается, что подготовительные работы уже обошлись городу в более чем 10 миллионов долларов. И сумма продолжит расти.

Больше средств пока забрал бассейн. Снос недвижимого имущества инженерные сети и котлован под него потянули на 8,3 миллионов долларов. Расчистка площадки под футбольной стадион обескровила бюджет Минска на 2,1 миллиона долларов.

Строительной техники на расчищенных площадках пока что не видно.

Беларуси и так должна Китаю, но по другому проекту

До того, как взяться за спорт, Беларусь с помощью Китая уже осваивала космос. Итог – в марте 2019-го правительство Беларуси попросило КНР «простить» долг в 230 миллионов долларов, ушедших на запуск спутника «Белинтерстат-1». Задумка на выходе оказалась нерентабельной. На окупаемость проекта повлияло то, что китайская компания не смогла завершить координацию со спутниковыми системами третьих стран, что не позволило в полной мере предлагать ресурс спутника на рынке связи. Простыми словами, спутник оказался невостребованным и в лучшем случае загружен наполовину.

Эта история к тому, что реализация проектов Китаем порой вызывает вопросы.

Уже после выборов-2020 из Китая пришел ответ, что списывать долг никто не намерен.

Беларусь покинул китайский друг

В белорусско-китайских отношениях произошло и еще одно примечательное событие. Осенью-2020 на Родину вернулся большой друг Беларуси Цуй Цимин – уже экс-посол Китая в РБ, находившийся на посту с начала 2014 года. Вакантное место занял Се Сяоюн, ранее работавший в дипмиссиях на территориях России и Украины.

За время работы Цуй Цимина Беларусь и Китай начали много совместных проектов и значительно увеличили товарооборот. Именно он объявил о подарке-строительстве стадиона и бассейна. Деятельность Цуй Цимина очень нравилась Лукашенко, в 2020-м наградившего посла орденом Почета.

«Когда посол уезжает из страны, притом хороший посол, который очень много сделал для того, чтобы у нас развивались отношения, и в нужном ключе (так, как мы и планировали с Председателем КНР Си Цзиньпином), конечно, повод не самый приятный. Нам остается надеяться, что после вас приедет посол не хуже. Хотелось бы, чтобы лучше, но вряд ли лучше бывает», – разочарованно комментировал скорое отбытие посла Лукашенко.

При этом у Беларуси, любящей при каждом удобном случае вспоминать о дружбе с Китаем, в этой стране уже четвертый месяц нет посла. Сама Поднебесная, пусть еще до закрытия избирательных участков первой поздравив Лукашенко с победой на выборах-2020, сейчас избрала нейтральную позицию по событиям в Беларуси. Об этом, например, свидетельствуют новости государственного агентства «Синьхуа», которое при освещении белорусской повестки опирается не на высказывания и версии Лукашенко, а на высказывания Путина и версии МИД России.

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