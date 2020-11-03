Экономический протест: белорусы заставили понервничать премьера Головченко
- 3.11.2020, 11:10
Банки отмечают значительный отток вкладов населения в иностранной валюте.
За два последних месяца протестов беларусы сократили покупку валюты, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире «Беларусь1».
«Я надеюсь, что здравые чувства возьмут вверх и ситуация на финансовом рынке окончательно стабилизируется», — цитируют заявление Головченко naviny.by.
Банки отмечают значительный отток вкладов населения в иностранной валюте.
Причинами финансовой нестабильности в стране премьер назвал «элементы скоординированной кампании, призванной нанести экономический ущерб стране».
Так и есть. Начиная с 9 августа белорусы призывают друг друга всячески бойкотировать государственный сектор экономики в знак протеста против режима Лукашенко, насилия и с требованиями освободить всех политзаключенных и проведения новых выборов.
Среди народных мер сопротивлению режиму: затягивание уплаты налогов, услуг ЖКХ, бойкот товаров лояльных режиму производителей, снятие наличности со счетов в белорусских рублях и иностранной валюте.
Головченко заявил, что благодаря слаженным действиям правительства, Нацбанка задумки нанести ущерб режиму не были реализованы.
Национальный банк проблему признал и обратился к коммерческим банкам страны с требованием обеспечить своевременное подкрепление инвалютой.