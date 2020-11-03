Машинисты БелЖД массово присоединяются к забастовке 1 3.11.2020, 11:49

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В Молодечно перестало хватать бригад для отправки составов в Литву.

С начала Национальной забастовки 26 октября прошла неделя. Ситуация на БелЖД усугубляется.

Об этом сообщают телеграм-каналы «Белсат» и «Реальная Беларусь».

Во-первых, многие машинисты просто не выходят на работу. Нормальный процесс работы — машинист работает на составе, потом едет домой, отсыпается. Его вызывает нарядчик, машиниста доставляют на станцию, он снова работает на составе. Теперь нарядчиков просто игнорируют. Или берут больничный, или за свой счет. Доходит до того, что в Молодечно перестает хватать бригад (оттуда составы идут на Литву).

Задержка для прохождения составов в отдельных случаях становится больше суток, это означает и срыв сроков доставки грузов, и потерю доверия партнеров. По неподтвержденной информации, китайские и европейские экспедиторы уже выражали свое недовольство этими задержками.

А машинисты продолжают присоединяться к стачке.

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