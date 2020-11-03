Задержана актриса Театра белорусской армии Алеся Клочко 3.11.2020, 11:33

5,091

Алеся Клочко

Актриса участвовала в съемках видеоролика Freedom Belarus.

Белорусская актриса Алеся Клочко была задержана вчера, 2 ноября. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил ее коллега Олег Бабуль.

Как сообщил Бабуль, «ранее Алеся участвовала в съемках видеоролика Freedom Belarus, после чего у нее дома был произведен обыск. В момент проведения дома находилась только ее 78-летняя бабушка, (…). Спустя несколько дней в театр пришла бумага, что Алеся должна явится в Центральное РУВД для «беседы».

Клочко отправилась туда и 2 ноября была задержана по статье 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). На данный момент она находится в ИВС на Окрестина. Ожидается суд.

Алеся Клочко родилась в 1995 году. С 2019 года — актриса Театра белорусской армии. Снимается в сериалах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».