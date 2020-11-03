Лукашенко передал тысячу гектар «священных» земель в Минске под застройку 3.11.2020, 12:43

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Скорее всего, земли ушли арабам.

Александр Лукашенко указом №399 от 30 октября внес изменения в генеральный план Минска. Документ 3 ноября официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступил в силу со дня его подписания, сообщает Blizko.by.

В документе изменено назначение земель в пределах города Минска. В общей сложности 1.040 гектар (10 квадратных километров) переведены из земель сельскохозяйственного назначения в зоны общественной многофункциональной застройки, застройки специализированного назначения и жилой смешанной многоквартирной застройки.

Эти участки расположены на севере столицы на восток и запад от Долгиновского тракта и примыкают с одной стороны к Цнянскому водохранилищу, а с другой — к Зацени. Еще один участок находится на западе от Зацени, между кольцевой автодорогой и лесопарком Дрозды, примыкая к одноименному водохранилищу.

На картинках ниже пахотные земли, которые отдадут под застройку, выделены

Вероятно, так Лукашенко создал возможности для застройки «умного города», который представила арабская компания Emaar Properties.

Совсем недавно премьер-министр Роман Головченко и арабский бизнесмен из компании Emaar Properties Мухаммед Али аль-Аббар заложили капсулу в стройку будущего Национального выставочного комплекса, который станет частью огромного (9 квадратных километров) проекта «Северный берег». Это такой «умный город» в северной части Минска (район пересечения МКАД и Долгиновского тракта), в который арабские и сербские инвесторы пообещали вложить 4 миллиарда долларов.

Еще в 2005 году Лукашенко заявил: «Ни в коем случае нельзя, как это было раньше, вести строительство на пахотных землях. Что это за практика — внутри кольцевой дороги, недалеко от деревни, разрыли хорошее поле?»

С тех пор он практически каждый год говорит про ценность пахотных земель, называя их то святыми, то священными. Говорит, что лучше даже лес вырубить, чем трогать эти земли: «А знаете, вот зачем на поле строить, если есть неиспользуемая земля рядом, но чуть дороже? Надо кустарник вырубить, надо где-то подсыпочку сделать, вынуть торф и вместо него засыпать. Даже лучше лес подрезать, чем занять земли сельхозназначения». И пугает, что будет с теми, кто нарушит запрет: «Ни одного гектара земель нельзя занять! Это самое жесткое уголовное преступление, если это произойдет без моего ведома».

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