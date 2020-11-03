В Гродно мужчина разбил битой пять автомобилей возле РУВД
- 3.11.2020, 13:06
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Накануне он прочитал новости.
Мужчина битой разбил пять автомобилей в Гродно. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Инцидент произошел ночью 3 ноября. По данным следствия, мужчина деревянной битой разбил пять автомобилей, находящихся на неохраняемой автостоянке около здания Октябрьского РОВД.
37-летний мужчина рассказал, что незадолго до случившегося дома читал новости. То, что он прочел, ему не понравилось, поэтому он взял биту и пошел к зданию милиции, где разбил автомобили.