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В Гродно мужчина разбил битой пять автомобилей возле РУВД

  • 3.11.2020, 13:06
  • 2,622
В Гродно мужчина разбил битой пять автомобилей возле РУВД

Накануне он прочитал новости.

Мужчина битой разбил пять автомобилей в Гродно. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел ночью 3 ноября. По данным следствия, мужчина деревянной битой разбил пять автомобилей, находящихся на неохраняемой автостоянке около здания Октябрьского РОВД.

37-летний мужчина рассказал, что незадолго до случившегося дома читал новости. То, что он прочел, ему не понравилось, поэтому он взял биту и пошел к зданию милиции, где разбил автомобили.

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