закрыть
30 ноября 2020, понедельник, 22:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мысленно поддерживал митингующих, но участия не принимал»

1
  • 30.11.2020, 22:23
  • 1,148
«Мысленно поддерживал митингующих, но участия не принимал»

Маразм «судей» Таракана: преподавателя физкультуры из БГУ осудили за «мыслепреступление».

В телеграм-чате «Списки Окрестина», где публикуют имена задержанных на митингах и осужденных белорусов, появилось сообщение об учителе физкультуры из БГУ Кирилле Долгорукове, которого осудили на 13 суток.

Преподаватель вины не признал, однако, это не помешало судье Лейковской отправить его под арест за «мысленную поддержку митингующих».

Оруэлл отдыхает, пишет «Трибуна».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении
Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении Сергей Щурко
Трижды герои
Трижды герои Ирина Халип
Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип
Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский