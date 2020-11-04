Епископ Юрий Кособуцкий жестко ответил Лукашенко 27 4.11.2020, 9:27

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Епископ Юрий Кособуцкий

Фото: catholic.by

Католический костел выступает против насилия и молится за политзаключенных.

Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий прокомментировал в «Фейсбуке» последние заявления Лукашенко по поводу отношений белорусской власти с католической церковью.

Епископ Кособуцкий отреагировал на высказывания Лукашенко во время его встречи с митрополитом Минским и Заславским Вениамином.

«Комментировать что-то о словах оскорбления и клеветы в адрес уважаемого митрополита Тадеуша Кондрусевича не имеет смысла, так как на эту тему я неоднократно высказывался публично и официально. Этот фейк представляет собой абсолютно ничем не обоснованную ложь, которая не выдержала никакой критики. Это политическая игра и не более.

Католический костел сегодня выступает против насилия, издевательств и пыток людей, особым образом молится за политзаключенных, выступает против репрессий и преследования, против нарушения прав человека, унижения человеческого достоинства, против увольнения с работы или отчисления из учебного заведения за взгляды, несогласные с официальной идеологией. Костел призывает к единству, солидарности, поддержке друг друга, к бытию одним народом, нацией. Костел молится за тех, кто дает и исполняет преступные приказы против народа... А все это в нашей стране сегодня считается чем-то плохим.

Поэтому надо было плюнуть в католический костел и облить его грязью. Запугать, анонсировать очередной шаг преследования (тема иностранных священников). В связи с этим мы и услышали то, что услышали. Хочу заметить, что эти «идеологи» и «политтехнологи» поработали очень слабо…»,- написал епископ Юрий Кособуцкий.

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