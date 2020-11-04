Bloomberg: Байден вырвался в лидеры во втором колеблющемся штате 8 4.11.2020, 17:30

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Фото: АР

На кону — 16 голосов выборщиков.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден вырвался в лидеры в одном из колеблющихся штатов, Мичигане. Как сообщает Bloomberg, там подсчитано 87 — 96% голосов, пишет РБК.

Сейчас у Байдена 49,4% голосов, у его соперника, действующего президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа — 49,1%.

В Мичигане разыгрывается 16 голосов выборщиков.

Байден начал резко сокращать отставание от Трампа в Мичигане после того, как были подсчитаны результаты голосования в крупных городах.

До этого бывший вице-президент США также перехватил инициативу в Висконсине.

Отметим, что наиболее вероятный путь к победе для нынешнего президента США лежит через Пенсильванию — штат, который он завоевал в 2016 году. Если он победит там снова, то ему останется победить всего в трех других штатах [из тех шести, где еще неизвестен исход гонки], чтобы получить 270 голосов выборщиков. Если же Трамп не выиграет в Пенсильвании, то ему придется завоевать остальные пять.

Для Байдена наиболее вероятный путь к победе лежит через Неваду и Висконсин. Это штаты, где рано утром в среду он удерживал небольшое преимущество, в то время как шла работа над окончательным подсчетом голосов. Если Байден выиграет эти штаты, то для победы ему будет достаточно также выиграть в Джорджии, Мичигане или в Пенсильвании

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