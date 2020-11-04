США: Демократы сохранят контроль над нижней палатой Конгресса 3 4.11.2020, 18:15

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Республиканцам не хватит мест, чтобы получить большинство.

Ожидается, что демократы сохранят контроль над Палатой представителей США, но оптимистичные прогнозы о том, что они будут расширять свое и без того устойчивое преимущество, не оправдываются, пишет «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на USA Today.

Демократы взяли Палату под свой контроль в 2018 году. Сейчас у демократов большинство в 232-197.

Напомним, что вчера состоялись выборы президента США, в Палату представителей и Сенат – верхнюю и нижнюю палаты Конгресса, соответственно. Голоса до сих пор считают.

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