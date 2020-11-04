CNN узнал об уверенности штаба Байдена в победе «сегодня»2
- 4.11.2020, 19:12
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Один из советников Байдена заявил, что скоро можно будет уверенно сказать о победе демократа на выборах.
Кандидат от Демократической партии США Джо Байден победит на президентских выборах в США, заявил его старший советник. Об этом сообщает CNN. «Мы победим сегодня», — сказал он.
Представитель Байдена отметил, что в ключевых штатах продолжается подсчет голосов, и все движется к завершению. «И движется к завершению в нашу пользу», — добавил он.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Соперниками в борьбе за пост главы государства выступили Джо Байден и действующий президент Дональд Трамп.
Ранее Трамп заявил о том, что выигрывает в колеблющихся штатах: Висконсине, Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и Мичигане. Он добавил, что оппонентам будет невозможно ликвидировать отставание. Однако позже Байден перехватил лидерство в Мичигане и Висконсине.
Колеблющимися называют штаты, где шансы кандидатов приблизительно равны, а избиратели исторически не отдают ярко выраженного предпочтения республиканцам или демократам.
Подсчет голосов еще не окончен. До сих пор не учтены бюллетени, которые избиратели присылали по почте.