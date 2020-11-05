Бундестаг принял резолюцию о непризнании результатов выборов президента Беларуси 26 5.11.2020, 10:19

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Германия отказала в легитимности узурпатору Лукашенко.

Бундестаг в среду принял резолюцию, в которой парламент заявляет о непризнании итогов августовских выборов в Беларуси, отказывает в легитимности Александру Лукашенко и призывает к проведению новых выборов при участии наблюдателей ОБСЕ.

"Заявление принято, поддержали фракции СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), союз 90/Зеленые, ХДС/ХСС (блок партий "Христианско-демократический союз Германии" и "Христианско-социальный союз в Баварии"), СвДП (Свободная демократическая партия), против проголосовала фракция АдГ ("Альтернатива для Германии"), фракция Левые воздержалась", - заявила председательствовавшая на слушаниях вице-спикер Клаудия Рот.

В документе, в частности, говорится, что "бундестаг не признает официальные итоги президентских выборов от 9 августа 2020 года". "Выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Масштабная фальсификация выборов подтверждается без сомнений. Новый срок Александра Лукашенко таким образом лишен какой-либо демократической легитимации", - говорится в резолюции.

Парламентарии осуждают насилие в отношении протестующих, "произвольные" задержания людей из политических мотивов, и призывают к их немедленному освобождению, а "также разрешить проведение справедливых и свободных выборов под международным наблюдением через ОБСЕ или другие подходящие институты".

Также парламент призывает к "серьезному и инклюзивному диалогу" о конституционной реформе, которая должна ограничивать власть, по-новому определить роль и состав ЦИК и усилить парламент страны. По мнению депутатов, "навязанный белорусскими властями" процесс реформ, которые исключает участие представителей протестного движения, "особенно Координационного совета", не может и "не должен" заменять такую реформу. Депутаты заявляют, что власти Беларуси проигнорировали предложения к диалогу.

Бундестаг приветствует санкции ЕС, которые были введены против режима в начале октября и требуют новых санкций уже против Лукашенко и его приближенных (послы ЕС в среду в Брюсселе уже одобрили такой шаг). Парламентарии отмечают, такое давление извне на режим необходимо, чтобы помочь найти внутрибелорусское решение кризиса.

К правительству ФРГ депутаты обращаются с требованиями действий, которые должны преследовать заявленные депутатами цели и расширяют некоторые заявленные ими пункты. В частности, депутаты просят финансово помогать пострадавшим от насилия протестующим, помогать независимым СМИ Беларуси другие меры.

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