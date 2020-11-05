Байден запустил «сайт переходного периода» для подготовки к президентству
- 5.11.2020, 9:38
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Его назначение — подготовить передачу власти от действующего главы государства Дональда Трампа.
Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден запустил "сайт переходного периода". Его назначение — подготовить передачу власти от действующего главы государства Дональда Трампа, сообщает ria.ru.
При этом Байден еще не набрал необходимые голоса 270 выборщиков. На новом ресурсе пока одно сообщение и фотография лидера демократов на синем фоне.
"Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезны — от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости, — и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена — Харрис могла приступить к работе в первый день", — следует из заявления на сайте.
Ранее телеканал CNN сообщил, что по меньшей мере 150 человек, в том числе высокопоставленные сотрудники администрации Трампа, участвуют в подготовке передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену в случае его победы.
Результаты голосования в нескольких штатах пока не известны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.
При этом, согласно подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему осталось получить голоса шести выборщиков.