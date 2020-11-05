Эксперт: Лукашенко преследует мысли о подготовке переворота в его окружении 5.11.2020, 10:19

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Мы наблюдаем последние шаги диктатора.

На днях Лукашенко освободил от должностей госсекретаря Совета безопасности Беларуси Валерия Вакульчика и министра внутренних дел страны Юрия Караева, а также его заместителя Александра Барсукова. Он сделал их своими помощниками по регионам - должность, мягко говоря, не самая значимая во властной иерархии.

Громкие кадровые перестановки прокомментировал глава украинского Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко для сайта «24 канала».

Игорь Чаленко отмечает: ряд последних отставок можно объяснить тем, что, с одной стороны, Лукашенко таким образом пытается сохранить влияние на свое окружение. С другой – у него все же порождаются определенные мысли о возможном перевороте внутри страны и поэтому он таким образом пытается убрать людей, которые, вероятно, могут нести риски для режима.

Поэтому, когда Лукашенко отправляет людей в запас, но одновременно оставляет им возможность ношения оружия. В то же время он лишает их оперативного управления взятыми сферами. То есть они остаются в статусе советников в конкретных регионах, куда он их назначил, пытаясь сохранить хорошее лицо при не очень хорошей ситуации.

«Мы действительно видим, что протесты продолжаются, общенациональная забастовка усиливается еще и тем, на что надеялся Лукашенко – что акции пойдут на спад, а этого не произошло. Соответственно, сейчас он хочет показать, что остается главным лицом своего режима и не потерял ситуацию», – объясняет эксперт.

«Это просто такие уж последние шаги диктатора», – констатирует Игорь Чаленко.

По словам эксперта, несмотря на поддержку Москвы, с каждой неделей шансы на то, что Лукашенко останется, уменьшаются. «Сегодня мощь протестов действительно может свергнуть режим Лукашенко», – отмечает Игорь Чаленко.

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