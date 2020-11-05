закрыть
5 ноября 2020, четверг, 16:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вильнюсский университет готов принять белорусских студентов-медиков

  • 5.11.2020, 15:48
  • 1,944
Вильнюсский университет готов принять белорусских студентов-медиков

Часть из принятых студентов сможет претендовать на получение ежемесячной стипендии.

Медицинский факультет Вильнюсского университета сообщил о готовности принять отчисленных студентов БГМУ.

Как сообщает телеграм-канал "Белые халаты", в Вильнюсе принимаются заявки студентов следующих специальностей:

- лечебная медицина;

- стоматология;

- фармация

Студенты должны предоставить академическую справку или выписку о пройденных курсах, а также пройти собеседование для установления уровня владения английским языком.

Ожидается, что часть из принятых студентов сможет претендовать на получение ежемесячной стипендии в размере 300 евро (до 30 июня), которая была ранее учреждена Вильнюсским университетом для поддержки студентов из Беларуси.

Контактное лицо для предоставления указанных документов: Юсте Андриконите juste.andrikonyte@mf.vu.lt

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Абсурд в кубе
Абсурд в кубе Валерий Карбалевич
Требуются санитары
Требуются санитары Андрей Санников
Дешевый ОМОН
Дешевый ОМОН Ирина Халип
Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!