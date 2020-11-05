Вильнюсский университет готов принять белорусских студентов-медиков
- 5.11.2020, 15:48
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Часть из принятых студентов сможет претендовать на получение ежемесячной стипендии.
Медицинский факультет Вильнюсского университета сообщил о готовности принять отчисленных студентов БГМУ.
Как сообщает телеграм-канал "Белые халаты", в Вильнюсе принимаются заявки студентов следующих специальностей:
- лечебная медицина;
- стоматология;
- фармация
Студенты должны предоставить академическую справку или выписку о пройденных курсах, а также пройти собеседование для установления уровня владения английским языком.
Ожидается, что часть из принятых студентов сможет претендовать на получение ежемесячной стипендии в размере 300 евро (до 30 июня), которая была ранее учреждена Вильнюсским университетом для поддержки студентов из Беларуси.
Контактное лицо для предоставления указанных документов: Юсте Андриконите juste.andrikonyte@mf.vu.lt