Вильнюсский университет готов принять белорусских студентов-медиков 5.11.2020, 15:48

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Часть из принятых студентов сможет претендовать на получение ежемесячной стипендии.

Медицинский факультет Вильнюсского университета сообщил о готовности принять отчисленных студентов БГМУ.

Как сообщает телеграм-канал "Белые халаты", в Вильнюсе принимаются заявки студентов следующих специальностей:

- лечебная медицина;

- стоматология;

- фармация

Студенты должны предоставить академическую справку или выписку о пройденных курсах, а также пройти собеседование для установления уровня владения английским языком.

Ожидается, что часть из принятых студентов сможет претендовать на получение ежемесячной стипендии в размере 300 евро (до 30 июня), которая была ранее учреждена Вильнюсским университетом для поддержки студентов из Беларуси.

Контактное лицо для предоставления указанных документов: Юсте Андриконите juste.andrikonyte@mf.vu.lt

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