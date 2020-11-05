Крупнейшую в мире партию наркотиков обнаружили в Бельгии 14 5.11.2020, 21:18

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фотО: Federale Politie

Бельгийская полиция обнаружила кокаин общей стоимостью около 900 миллионов евро.

Полиция Бельгии обнаружила в порту Антверпена крупнейшую партию наркотиков среди всех, что поступили из других стран мира, — кокаин общей стоимостью около 900 миллионов евро. Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

Запрещенное вещество общим весом в 11,5 тонны располагалось в пяти грузовых контейнерах, в которых также находился металлолом. Оно прибыло в страну из Гайаны, страны в Латинской Америке, — сначала в порт Зебрюгге, а затем в Антверпен. Следующей точкой следования груза должны были стать Нидерланды, но властям удалось выйти на след преступной группировки, транспортировавшей наркотик.

По делу об этой партии кокаина арестовали двоих человек — в том числе бывшего полицейского, обвиняемого по другому делу о контрабанде наркотиков. Он также находится под следствием в связи с делом об отмывании денег через еврейскую общину: по предварительным данным, члены диаспоры в Европе отмыли до 9 миллионов евро для латиноамериканских картелей.

Как отмечает издание, в последние несколько лет поток наркотрафика через Антверпен заметно усилился. Только с 2016 по 2019 год в порту конфисковали запрещенных веществ примерно на 3,2 миллиарда евро.

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