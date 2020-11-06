Джо Байден близок к победе на президентских выборах в США 4 6.11.2020, 8:50

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Продолжается подсчет голосов в ключевых штатах.

В США подводят итоги выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента.

За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома - республиканец Дональд Трамп - и бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден.

В данный момент идет подсчет голосов в ключевых штатах: Пенсильвании, Джорджии, Аризоне, Неваде и Северной Каролине.

Согласно данным, опубликованным CNN, Байден может победить даже в Пенсильвании: еще недавно он проигрывал Трампу в этом штате 300 тысяч голосов, а теперь разрыв сократился до 22 тысяч, не подсчитано еще 5% бюллетеней.

На данный момент Джо Байден имеет 253 гарантированных голоса коллегии выборщиков, для победы ему необходимо еще 17 голосов.

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