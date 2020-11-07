На открытой с помпой третьей ветке метро в Минске сразу же начались поломки

На открытой с помпой третьей ветке метро в Минске сразу же начались поломки2
- 7.11.2020, 13:17
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На многих станциях люди даже не могут выйти наружу.
Вчера в Минске Лукашенко с помрой открыл новые станции метро, но тут же начались проблемы, пишет the_village_me:
На Юбилейной площади уже сломались автоматические двери
На площади Богушевича закрыт вход и выход.
Почти на всех станциях 3 линии не работают эскалаторы.
На станции площадь Богушевича люди вообще не могут выйти из метро из-за проблем с эскалаторами.
Единственная станция без проблем - Ковальская слобода, однако там нет эскалаторов.