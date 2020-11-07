Джо Байден побеждает на выборах президента США

Джо Байден побеждает на выборах президента США42
- 7.11.2020, 19:39
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Байден получил 273 голоса коллегии выборщиков.
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.
Об этом сообщили Associated Press, CNN, ABC и ряд других крупных американских СМИ.
Согласно его оценкам, Байден выиграл в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков). Таким образом, у него теперь 273 голоса выборщиков, у Трампа - 213.
Напомним, Байден в случае своего избрания обещал усилить давление на Лукашенко и его соратников. Он также пообещал работать над планом экономической поддержки демократической Беларуси.
«Международное сообщество должно существенно расширить санкции в отношении подручных Лукашенко и заморозить офшорные счета, на которых они хранят свое украденное богатство», — говорилось в заявлении Байдена.
Также демократ пообещал посодействовать освобождению белорусских политзаключенных.
«Я продолжу призывать к мирной передаче власти, освобождению всех политзаключенных и свободным и честным выборам, чтобы белорусский народ в конечном счете мог реализовать свои демократические права, за которые было принесено столько жертв», — отмечал Байден.