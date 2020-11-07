Джо Байден побеждает на выборах президента США 42 7.11.2020, 19:39

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ДЖО Байден

Байден получил 273 голоса коллегии выборщиков.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.

Об этом сообщили Associated Press, CNN, ABC и ряд других крупных американских СМИ.

Согласно его оценкам, Байден выиграл в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков). Таким образом, у него теперь 273 голоса выборщиков, у Трампа - 213.

Напомним, Байден в случае своего избрания обещал усилить давление на Лукашенко и его соратников. Он также пообещал работать над планом экономической поддержки демократической Беларуси.

«Международное сообщество должно существенно расширить санкции в отношении подручных Лукашенко и заморозить офшорные счета, на которых они хранят свое украденное богатство», — говорилось в заявлении Байдена.

Также демократ пообещал посодействовать освобождению белорусских политзаключенных.

«Я продолжу призывать к мирной передаче власти, освобождению всех политзаключенных и свободным и честным выборам, чтобы белорусский народ в конечном счете мог реализовать свои демократические права, за которые было принесено столько жертв», — отмечал Байден.

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