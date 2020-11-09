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Взрыв прогремел на нефтебазе в Барановичах

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  • 9.11.2020, 16:37
  • 13,855
Взрыв прогремел на нефтебазе в Барановичах

(Обновлено) Есть пострадавшие.

В редакцию intex-press.by обратился читатель, который рассказал, что 9 ноября, примерно в 14.20, «что-то взорвалось на нефтебазе, родственники не могут дозвониться до некоторых людей, кого-то увезли с ожогами».

Информацию о пострадавшем подтвердили журналистам в Барановичской станции скорой и неотложной медицинской помощи: «Карета скорой помощи забрала одного человека с травмой головы и ожогами».

Источник журналистов утверждает, что во время взрыва пострадал еще один человек.

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