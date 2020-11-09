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17 партий Армении потребовали отставки Пашиняна на фоне войны в Карабахе

  • 9.11.2020, 19:16
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17 партий Армении потребовали отставки Пашиняна на фоне войны в Карабахе
НИКОЛ ПАШИНЯН
ФОТО: LENTA.RU

Новая волна конфликта началась в Карабахе 27 сентября.

17 партий Армении потребовали в открытом обращении отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за «неспособности власти противостоять внутренним и внешним вызовам» во время военных действий в Нагорном Карабахе. Открытое обращение опубликовало издание Politik.

«В этот период власть продемонстрировала очевидную неспособность, неспособность противостоять внутренним и внешним вызовам», — говорится в обращении.

Кроме добровольной отставки Пашиняна, партии потребовали срочное создание нового исполнительного органа, который сможет решать военно-политические проблемы.

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