В Армении сбили российский вертолет 9.11.2020, 19:44

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Два члены экипажа погибли.

Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) над Арменией у границы с Азербайджаном. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Минобороны России.

"9 ноября около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республикой (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК", - сообщили в российском военном ведомстве.

"Два члены экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", - добавили в Минобороны.

Ми-24 РФ упал в горной местности в Армении, уточнили в МО РФ.

Командование 102-й военной базы РФ, дислоцированной в Гюмри, разбирается, кто сбил российский вертолет Ми-24 над Арменией.

"Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету", - говорится в сообщении ведомства.

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