Литовский оператор Litgrid: Электроэнергия на БелАЭС не вырабатывается с полудня 8 ноября 5 9.11.2020, 20:25

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Ранее стало известно о взрывах нескольких трансформаторов напряжения.

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid утверждает, что с полудня 8 ноября электроэнергия на Белорусской АЭС не вырабатывается. Об этом говорится в опубликованном 9 ноября сообщении на сайте оператора.

Отмечается также, что запуск БелАЭС не повлиял на рост стоимости электроэнергии в Литве.

9 ноября стало известно, что накануне турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена вследствие выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. В сообщении говорилось, что аналогичное происшествие было на Ленинградской АЭС. Устранение последствий инцидента займет много времени, в течение которого электроэнергия вырабатываться не будет.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

Ядерное топливо в реактор первого блока станции загрузили в августе. 11 октября реактор вывели на минимально контролируемый уровень мощности — менее 1% номинальной.

В связи с энергетическим пуском БелАЭС Литва — крупнейший покупатель белорусского электричества — заблокировала возможность коммерческих поставок из-за того, что считает этот ядерный энергетический объект небезопасным. Латвия, солидаризировавшись с Литвой, также отказалась от покупки электроэнергии из Беларуси. Украина также объявила, что в 2021 году не планирует импортировать белорусское электричество. Инфраструктуры для поставки электроэнергии в Польшу у Беларуси нет.

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