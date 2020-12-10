В Беларуси отменили норму, по которой директоры получали зарплату не раньше подчиненных 15 10.12.2020, 19:19

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Норма действовала с 2013 года.

Своим постановлением №698 от 3 декабря 2020 года Совет Министров отменил действовавшую с 2013 года норму и касавшуюся выплаты зарплат, передает euroradio.fm.

"Пункт 14 Положения об условиях оплаты труда руководителей государственных организаций и организаций с долей собственности государства в их имуществе, утвержденного этим постановлением (№597 от 8 июля 2013 г. — Еврорадио), исключить", — говорится в новом документе.

Пункт 14 в постановлении №597 запрещал директорам получать зарплаты, если их подчиненным эти зарплаты задерживались: "Выплата заработной платы руководителям производится не ранее ее выплаты работникам организаций и в соответствии с процентом (долей) заработной платы, выплаченной работникам".

Такие же изменения коснулись небюджетных организаций.

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