закрыть
12 декабря 2020, суббота, 23:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МИД Казахстана вручил ноту протеста РФ

1
  • 12.12.2020, 22:39
  • 8,544
МИД Казахстана вручил ноту протеста РФ

Казахстан ответил на высказывание одного из депутатов российской Госдумы.

Министерство иностранных дел Казахстана пригласило временного поверенного в делах России Александра Комарова после высказывания депутата Госдумы Вячеслава Никонова, заявившего в эфире "Первого канала", что территория республики – это "большой подарок" России и СССР. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба дипломатического ведомства, пишет "Гордон".

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков "выразил недоумение" в связи со словами Никонова. Казахстан ожидает "адекватной оценки российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода", говорится в сообщении.

10 декабря Никонов, в эфире "Первого канала" в передаче, посвященной годовщине подписания Беловежских соглашений, рассуждал, какие из бывших советских республик и стран зоны влияния СССР появились "благодаря России".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Беларусь: путь от протеста к революции
Беларусь: путь от протеста к революции Григорий Меламедов, «Эхо Москвы»
Эх, Францевич...
Эх, Францевич... Андрей Санников
Саша, родиной не пугай
Саша, родиной не пугай Ирина Халип
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич