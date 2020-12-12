МИД Казахстана вручил ноту протеста РФ 1 12.12.2020, 22:39

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Казахстан ответил на высказывание одного из депутатов российской Госдумы.

Министерство иностранных дел Казахстана пригласило временного поверенного в делах России Александра Комарова после высказывания депутата Госдумы Вячеслава Никонова, заявившего в эфире "Первого канала", что территория республики – это "большой подарок" России и СССР. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба дипломатического ведомства, пишет "Гордон".

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков "выразил недоумение" в связи со словами Никонова. Казахстан ожидает "адекватной оценки российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода", говорится в сообщении.

10 декабря Никонов, в эфире "Первого канала" в передаче, посвященной годовщине подписания Беловежских соглашений, рассуждал, какие из бывших советских республик и стран зоны влияния СССР появились "благодаря России".

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