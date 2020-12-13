Ксендз из Россон Вячеслав Борок вышел на свободу 5 13.12.2020, 18:41

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Ксендз был осужден на 10 суток за плакат в соцсетях.

Ксендз из Россон Вячеслав Борок вышел на свободу после 10 суток, которые он получил за плакат Цеслера «Стоп лукашизм», размещенный в соцсетях, передает «Наша Нiва».

За священника заступился Владимир Цеслер, автор плаката «Стоп лукашизм», который посчитали пропагандой нацизма, но это не повлияло на приговор.

Вячеслав Борок служит в Россонах, на самом севере Витебщины, в одном из самых малонаселенных районов страны. Он ведет ютуб-канал, а также пишет в соцсетях.

Проповеди отца Вячеслава Борка — о происходящем вокруг нас. «Доколе Бог будет терпеть пытки силовиков над белорусами?» — такова тема его проповеди, записанной 11 ноября. В ней отец Вячеслав отвечает на вопросы прихожан и своих зрителей после событий 8 ноября, когда в Минске было за один день задержано более 1050 человек.

Темы предыдущих проповедей — «Агрессия — откуда берется? Что говорит о ней Костёл и Бог. Судьба агрессоров» и «Диалог — лучший выход из любого конфликта».

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