Как диаспора поддержала вышедших на Марш белорусов 14.12.2020, 10:34

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Фотофакт.

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал подборку фото акций белорусской диаспоры. Как сообщает Telegram-канал, на акции вышли в Лондоне, Берлине, Кельне, Миннеанаполисе, Нью-Йорке, Гетеборге и Стокгольме.

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