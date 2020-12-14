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Как диаспора поддержала вышедших на Марш белорусов

  • 14.12.2020, 10:34
  • 1,948
Как диаспора поддержала вышедших на Марш белорусов

Фотофакт.

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал подборку фото акций белорусской диаспоры. Как сообщает Telegram-канал, на акции вышли в Лондоне, Берлине, Кельне, Миннеанаполисе, Нью-Йорке, Гетеборге и Стокгольме.

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